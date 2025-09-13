Johan Hedberg uttrycker stort förtroende för den unga backen Anton Johansson i Expressens podcast Hockeypuls. Huvudtränaren säger att han kan se Johansson i landslaget i år – ett mål som även 21-åring siktar mot.

– Det är väl min målsättning själv också, att göra det så bra som möjligt så att de inte har något annat väl än att ta ut mig, säger Anton Johansson till Hockeysverige.

Anton Johansson siktar mot landslaget. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Det är ett ungt Leksands-lag som ställs på isen i år, bara HV71 har en lägre snittålder än dalkarlarna.

En av de unga spelarna som ska driva laget framåt är 21-åriga Anton Johansson. Leksands huvudtränare lyfte den Stockholmsbördiga backen i Expressens podcast Hockeypuls som en spelare som skulle kunna slå sig in i landslaget i år.

– Jag ser att han kan vara med och slåss om att vara en man för landslaget under säsongens gång, sa Johan Hedberg då.

Anton Johansson har också ögonen på landslaget inför säsongen.

– Det känns roligt såklart, att höra de orden om sig själv. Det är väl min målsättning själv också, att göra det så bra som möjligt så att de inte har något annat väl än att ta ut mig. Det är väl min målsättning den här säsongen, säger Johansson till Hockeysverige.

Anton Johansson: ”Otroligt kul”

Hyllningen från Johan Hedberg tar Johansson till hjärtat.

– Det betyder jättemycket. Det är otroligt kul när man får det förtroendet av en tränare och får höra de orden.

Utöver landslaget har 21-åringen tydliga mål för säsongen, trots Leksands ekonomiska problem och bottentippning är målet att nå toppen.

– Målsättningen är ju att ta Leksand så långt som möjligt, vi siktar på guld precis som alla andra och det är det vi ska nå.

Även Antons lillebror Victor har fått förtroende under försäsongen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Om lillebror Victor Johansson: ”Han har blivit hundra gånger bättre”

Ytterligare en ung spelare som fått förtroende i Leksands A-lag är Anton Johanssons lillebror Victor Johansson. 19-åringen gjorde fem matcher i SHL under fjolåret och har varit ett stående inslag i laguppställningen under försäsongen.

– Det är kul såklart, vi spelade väl tillsammans i U9 sist så det var ett tag sen. Han har blivit hundra gånger bättre än sist i alla fall, säger Anton Johansson.

Någon syskonrivalitet finns dock inte mellan bröderna Johansson i omklädningsrummet.

– Jag försöker nog vara med och tipsa, och hjälpa honom framåt. Jag har ju varit med om samma resa som han kommer gå igenom.

Inga pikar om draftplacering?

– Det är klart att det kan komma någon sådan ibland, det är bara roligt, svarar han apropå det faktum att han valdes av Detroit Red Wings som 105:e spelare 2022 – medan lillebror gick till Toronto som 120:e spelare två år senare.

