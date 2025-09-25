HV71 har fått sämsta tänkbara start på SHL-säsongen med fem förluster och noll poäng.

Tränaren Anton Blomqvist ger nu sin syn på läget – och sin egen situation i klubben.

– Är jag frustrerad och förbannad? Lite stressad? Sover lite sämre? Absolut, det är jag verkligen, säger Blomqvist.

Anton Blomqvist öppnar upp om mardrömsstarten i HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fem matcher. Fem förluster. Noll poäng.

HV71 åkte på ett nytt nederlag under torsdagen. Återigen tappades en ledning där 2-1 till HV71 slutade med 4-3 till Timrå. Efter fem omgångar är HV71 fast förankrade i botten av tabellen.

Efter den femte förlusten i rad öppnar tränaren Anton Blomqvist upp om situationen.

– Vi sitter här efter fem matcher med noll poäng. Man kan sätta vilken etikett man vill på det här, kris, katastrof. Det är nog bara att välja för alla ni som jobbar med detta. Det är ett oerhört tufft läge, vi har grävt oss ett jävla djupt hål. Det finns ingenting som vi kan göra åt det nu mer än att titta framåt och hantera läget. Jag tycker fortfarande att vi har ett bra hockeylag och att vi har många duktiga spelare, säger Blomqvist på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Jag kommer fortsätta att tro på dom och jag kommer att fortsätta göra mitt jobb, göra ett ännu bättre jobb och hjälpa dem ännu mer så att vi får den här segern. Sedan kommer jag att behålla ett jävla lugn och stötta mina spelare och den här föreningen med allt jag har. Det är bara att ta upp era svärd så får ni fäktas bäst fan ni vill, men jag kommer stå längst fram och skydda varenda jävel som är ”connectad” med HV71.

Svaret om HV71:s kris: ”Jag är fruktansvärt less”

Ni har fortfarande noll poäng efter fem matcher, hur hanterar du det läget framåt?

– Jag har aldrig behövt göra det tidigare och det är jag glad för. Det blir en ny erfarenhet för mig, precis som jag har sprungit på många tuffa erfarenheter här under tiden som jag har varit här. Först och främst känner jag att jag har en jävla energi och jag har fortfarande tro på det. Sedan är jag fruktansvärt less och jag förstår att alla som sympatiserar på HV71 också less på att höra att vi gör mycket bra saker men förlorar matcher. Jag ser hellre att vi spelar katastrofalt just nu och inte är förtjänta av vinster och ändå vinner.

– Men jag tror att det är jätteviktigt för mig att behålla ett lugn och visa upp saker och vara konkret i vad det faktiskt är som är bra. Men samtidigt också vara väldigt, väldigt tydlig och ha en hög kravställan på saker och ting som inte är det, till exempel vår hemgång vid första målet i dag. Då får vi skylla oss själva till att vi släpper in mål. Jag vill inte prata om att vi inte har marginalerna på vår sida för de förtjänar man alltid. Jag behöver behålla ett lugn och en tro, och sedan ta det dag för dag. Vi behöver inte titta så långt fram. Vi vet att vi har match på lördag. Men vi får ta morgondagen, fokusera på den och se till att den är bra. Det gäller att ha ett ganska kort minne.

Anton Blomqvist och HV71 har en hel del att jobba med. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Anton Blomqvist tar sina spelare i försvar och menar att han fortfarande ser ljusglimtar i spelet trots fem förluster.

– Jag tror, eller jag vet om, att spelarna mår skit. Man är frustrerad, både på sin egen prestation för alla vill bidra med mer och det kommer vi att behöva framöver. Som lag tycker jag ändå att vi har kunnat hantera det. Vi förstår ju att det blåser runt om oss men jag tror att vi behöver sitta ihop och ha en tro på det vi gör. Återigen tycker jag att spelet i första perioden visar att det finns en tro. För annars hade vi inte sett ut så som vi gör i första perioden, då hade vi kommit ut och varit små och rädda. Men det är vi inte.

– Alla ni som har följt oss under många år vet om att vi har haft problem, framför allt förra året när jag var här, med många dåliga starter. Jag tror inte att vi har haft en enda dålig start i år. Vi är redo att spela och det tycker jag signalerar att man har tro på saker och ting.

Anton Blomqvist om jobbsäkerheten: ”Känner mig lugn”

Med tanke på resultaten, känner du en oro för din position?

– Det är en bra fråga, och det är en rimlig fråga också. Jag vet om hur det här hjulet snurrar i den här världen. Tränare, man gör sin grej, och när det går dåligt gör man ett dåligt jobb och supportrarna blir frustrerade, med all rätt. Men jobbet i sig, där är det inte jättestor skillnad egentligen. För jag måste ändå vakna imorgon, jag måste analysera matchen och jag måste hitta ett sätt framåt. Egentligen handlar det om hur jag personligen hanterar den här situationen och jag känner mig lugn. Jag känner att jag har en tro på det. Sedan, är jag frustrerad och förbannad? Lite stressad? Sover lite sämre? Absolut, det är jag verkligen. För det är oerhört tråkigt att vi har fått den här starten, men jag har fortfarande tro på oss som lag.

Samtidigt menar Anton Blomqvist att han känner förtroende från HV71:s ledningsgrupp i krisen.

– Vi har en jättebra dialog. De är nära oss, stöttar och försöker bidra med sin erfarenhet. Känslan är att vi sitter ihop på ett bra sätt. Jag upplever att de har förtroende för mig, säger Blomqvist.

HV71 jagar fortfarande första segern och härnäst väntar Frölunda hemma i Husqvarna Garden på lördag.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects