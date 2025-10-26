Liljander: ”Vi tittar framför allt mot spelartruppen”

HV71 åkte på ett nytt bottennapp under gårdagen med 5-0-förlust hemma mot Rögle. Nu blåser det än snålare runt huvudtränare Anton Blomqvist – men det är inte aktuellt att sparka honom just nu, enligt Björn Liljander.

– Nej, just nu letar vi inte syndabockar, säger sportchefen till Sveriges Radio.

Anton Blomqvist stöttas av Björn Liljander.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Krisen i HV71 växer och växer. Efter 0-5 mot Rögle under gårdagen är nu kritiken och pressen på Anton Blomqvist och hans lag hårdare än någonsin. Avgångskrav och kritik haglar mot tränaren och sportchef Björn Liljander.

Efter matchen mot Rögle växte den än mer. Och med endast tre segrar och tio poäng på 15 matcher är det allt annat än nöjda supportrar.

– Det är klart att jag är ytterst ansvarig för lagbygget och den sportsliga verksamheten. Jag förstår kritiken som riktar sig mot oss. Vinner man inte matcher ska det komma kritik. Vi lever i en värld där det handlar om att vinna hockeymatcher och få resultat. När man inte gör det förtjänar man kritik. Så jag har full förståelse för att det kommer kritik mot oss, säger Björn Liljander till SR.

Anton Blomqvist försvaras av Björn Liljander

Under hela säsongen har Björn Liljander stått bakom sin huvudtränare. Just nu menar sportchefen att han snarare blickar mot spelarmarknaden för en förstärkning. Snarare än att göra en förändring på tränarsidan.

– Vi utvärderar hela tiden vår verksamhet. Vi tittar framför allt mot spelartruppen och hur vi kanske kan justera den och addera spelare som kan hjälpa oss att vinna fler hockeymatcher. Så det är en ständig utvärdering som pågår.

På frågan om han funderar på att sparka Anton Blomqvist är svaret tydligt.

– Nej, just nu letar vi inte syndabockar. Vi försöker hjälpa och bygga varandra och göra saker och ting bättre istället med befintlig trupp och ledare.

