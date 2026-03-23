”Ante” Karlsson tar av allt att döma över Linköping – igen. Det uppger Expressen.

När Klas Östman fick sparken runt jul 2024 tog ”Ante” Karlsson över Linköping och lyckades då rädda klubben undan kval. Det blev dock ingen fortsättning i SHL-klubben för Karlsson, som istället blev assisterande tränare till Rikard Grönborg i den finska toppklubben Tappara.

Men nu är Karlsson på väg att återigen ta över Linköping, trots allt. Expressen skriver på måndagsmorgonen att 56-åringen är klubbens huvudspår vad gäller rollen som huvudtränare och händer inget oförutsett väntas allt bli klart mellan parterna de närmaste veckorna.

Han efteträder därmed Mikael Håkanson, som egentligen var tänkt som assisterande tränare till just Klas Östman men istället fick ta över huvudansvaret. ”Musse” kan nu bli assisterande tränare till Karlsson istället. Det är dock inte klart att han blir kvar i klubben, menar Expressen. Håkanson och hans Linköping hade en tung säsong i SHL och slutade elva – vilket innebar att de missade slutspel för sjunde gången de åtta senaste säsongerna. De var två poäng bakom Örebro på den sista slutspelsplatsen och hade fem poäng ner till HV71 på kvalplats.

”Ante” Karlsson har en mångårig bakgrund som tränare på hög nivå i Sverige. Förutom den korta perioden som head coach i Linköping har han haft huvudansvaret i Södertälje och framför allt i Timrå. Han har också varit assisterande tränare i de klubbarna samt Färjestad.

Det kan dock dröja innan han presenteras som ny LHC-tränare, eftersom Tappara vann serien och väntas gå långt i slutspelet.

