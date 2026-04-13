Andreas Hägglund är nu klar som general manager i Linköping. Efter tio år i Mora står det klart att han nu lämnar för SHL-klubben.

— Jag tycker att det finns otrolig potential i Linköping Hockey Club, säger han i ett pressmeddelande.

Andreas Hägglund poserar för porträtt under Hockeyallsvenskans upptaktsträff den 16 september 2024 i Stockholm.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Linköping har hittat sin general manager. Andreas Hägglund tar över rollen och kommer senast från Mora. Där har han varit de senaste tio säsongerna och har under dessa varit verksam som sportchef i fyra. Nu står det klart att han lämnar. Det efter att det har cirkulerat SHL-rykten kring honom en längre tid.

I Linköping kommer han nu att jobba nära Broc Little, som är anställd som sportchef. 40-åringen kommer att ha ett övergripande ansvar över herr-, dam- och junior-lagen. Där målet är att skapa en röd tråd genom hela föreningen.

— Efter ett gediget arbete, med en tydlig kravprofil, intervjuer, personlighetstester och referenser har vi landat i att Andreas Hägglund är den person som ska leda det sportsliga arbetet framåt för Linköping Hockey Club. Andreas har under flera år arbetat framgångsrikt i Mora med såväl revitalisera juniorverksamheten som att bygga ett slagkraftigt A-lag med relativt små medel, säger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.

Andreas Hägglund lämnar Mora för Linköping

För Moras del är det här så klart ett tungt slag. Sportchefen var tänkt att stanna i föreningen under en längre tid och pratade efter säsongsavslutningen om treårsplaner som han hade tillsammans med huvudtränaren Oscar Dahlgren. Det återstår nu att se vem som tar över som sportchef i föreningen.

— Det är självklart väldigt tråkigt för oss i Mora IK att Andreas lämnar klubben. Samtidigt har vi full förståelse för hans beslut att ta nästa steg i karriären, och vi önskar honom stort lycka till i sitt nya uppdrag. Vi vill också passa på att tacka Andreas för ett mycket fint arbete i flera olika roller under sina år i föreningen, säger Moras klubbdirektör Johan Strömwall.

Andreas Hägglund har skrivit på ett kontrakt med Linköping som sträcker sig fram till 2029.

Source: Andreas Hägglund @ Elite Prospects