I lördags när HV71 besökte Vida Arena tvingades Andreas Borgman kliva av isen. Backen har inte deltagit på lagets träning efter skadan. Nu berättar huvudtränaren Anton Blomqvist för Jönköpings-Posten hur spelstatusen på Borgman ser ut för veckan.

– Han är inte spelbar den här veckan, meddelar huvudtränaren.

HV71 kommer att tvingas klara sig utan backstjärnan Andreas Borgman. Foto: Bildbyrån (Montage)

Båda bortamötena som HV71 har spelat mot Växjö har slutat olyckligt för Andreas Borgman efter dubbla skador. Nu väntar rehabilitering för backen, där mer rapporter väntas komma under helgen. Det gör att Borgman missar veckans kommande hemmamatcher mot Linköping och Brynäs. På grund av skadeläget i klubben har HV71 valt att kalla tillbaka Karl Annborn, som varit utlånad till Västerås. Nu meddelar Anton Blomqvist hur Malte Gustafssons status ser ut, som varit borta på grund av sjukdom.

– Vi får se om Malte är tillbaka i spel till matchen mot Linköping. Det bestämmer vi i morgon (torsdag), säger huvudtränaren till tidningen.

Slarv som kostade för HV71 mot Växjö

I matchen mot Växjö menar Blomqvist att de bjuder på bägge målen i fem mot fem på grund av slarv, vilket är något de måste minimera i matchen mot Linköping.

– De har några duktiga killar som gillar att ligga på rulle och dra på djupet tidigt, så vi måste ha ett bra puckspel och inte slarva som vi gjorde mot Växjö. De vill gärna tjuva lite, så vi måste ha bra omdöme med pucken, berättar Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Nu återstår det femton omgångar av SHL, där HV71 har sju poäng upp till Linköping.

