Missar kvällens match – kallas tillbaka till SHL

Västerås blir av med Karl Annborn som nu kallas hem till HV71.

Backen missar därför kvällens match i hockeyallsvenskan.

Karl Annborn spelar för HV71 i morgondagens rivalmöte med Linköping.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

HV71 har under säsongen haft mycket skador i truppen.

Under den senaste tiden har flera spelare kommit tillbaka i spel och träning. Men i matchen mellan HV71 och Växjö åkte Jönköpingslaget på ytterligare en tung skada där Andreas Borgman tvingades kliva av isen. Nu meddelar klubben att Karl Annborn återkallas från lånet i Västerås.

– Karl Annborn är hemkallad till HV71 och missar kvällens match. Här kommer skadeläget i HV71 avgöra när det kan bli aktuellt för honom att komma tillbaka till oss. Tanken är att han ska återvända när det blir en förändring på den fronten, säger tf sportchef Stefan Holmgren till Västerås IK:s sajt.

Saknar stjärnor i backuppsättningen

Backen kommer att spela morgondagens match mot Linköping, hur länge han blir kvar i HV71 är ännu inte bestämt. Santeri Hatakka saknas också i HV71, medan Malte Gustafsson är tveksam.

Även Västerås har en frånvarolista som kan göras lång som håller flera ordinarie spelare borta från spel.