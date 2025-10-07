Andreas Borgman går för comeback i HV71. Under tisdagen tränade stjärnan fullt – och det återstår nu att se om det blir spel redan på torsdag mot Luleå.

– Skönt att få vara med och få lite närkamper och så där på träningen och att vara med laget igen, säger backen till Jönköpings-Posten.

Andreas Borgman är på väg mot comeback för HV71.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

HV71 är på väg att få ett välkommet tillskott i truppen. Andreas Borgman, som inte har spelat sedan omgång två, är på väg mot comeback. 30-åringen är ett av de stora prestigenyförvärven till den här säsongen och förhoppningen är att han ska vara en toppspelare i ligan.

Under tiden han har varit borta har det gått tungt för HV71 som alltså ligger sist i SHL-tabellen.

Men till veckan, där det väntar matcher mot Luleå och Skellefteå på bortaplan, ser han ut att vara tillbaka. Under tisdagen tränade Andreas Borgman också för fullt på träningen. Det i ett backpar tillsammans med Olle Alsing.

– Det var bra. Man har väl fått något byte ihop så där, men det kommer säkert att bli bättre och bättre. Vi har bra kommunikation utanför isen och på isen också när vi väl kör. Det kommer nog att bli bra, säger han till JP-sporten.

Andreas Borgman går mot comeback i HV71

Det återstår nu att se om det blir comeback redan om två dagar, eller om det dröjer ytterligare.

– Det ska bli kul, så klart. Man saknar det otroligt mycket när man är utanför och inte kan vara med och bidra. Jag är väldigt taggad, säger han om att få göra comeback.

Source: Andreas Borgman @ Elite Prospects