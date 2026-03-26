Svarar efter LHC-uppgifterna: ”Jag är fri”

Anders ”Ante” Karlsson uppges återvända till Linköping och ta över som huvudtränare.

Nu svarar den 56-årige tränaren själv på uppgifterna.

– Kontraktet med Tappara går ut och jag kommer att göra något annat, bekräftar ”Ante” för Corren.

Anders ”Ante” Karlsson uppges bli ny huvudtränare för Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

2024 fick Anders ”Ante” Karlsson lämna sitt Timrå efter två säsonger som huvudtränare i klubben. Han gick sedan utan ett hockeyjobb ett tag men i december var han tillbaka i ett SHL-bås. Han klev nämligen in i Linköping sedan klubben sparkat Klas Östman. ”Ante” Karlsson var sedan med och såg till att Linköping undvek kval och säkrade SHL-kontraktet.

56-åringen blev däremot inte kvar i LHC utan fick lämna klubben efter att hans kontrakt löpte ut vid säsongens slut. I stället valde ”Ante” att flytta till Finland där han är assiterande tränare till Rikard Grönborg i Tappara. Laget kom etta i Liigas grundserie och kliver in i slutspelet när kvartsfinalerna i FM-slutspelet börjar på lördag.

Samtidigt kom det tidigare i veckan uppgifter om att Anders ”Ante” Karlsson kommer att återvända till Linköping. Det var Expressen som uppgav att ”Ante” Karlsson är LHC:s huvudspår som ny huvudtränare, Enligt uppgifterna väntas parterna komma överens om en lösning inom de närmaste veckorna.

Anders ”Ante” Karlsson lämnar Tappara

Nu svarar Anders ”Ante” Karlsson själv på uppgifterna. Han vill inte kommentera någonting om en möjlig återkomst till Linköping, men bekräftar däremot att han kommer att lämna Tappara efter säsongen.

– Jag är fri. Kontraktet med Tappara går ut och jag kommer att göra något annat. Beslutet om nästa säsong kommer att tas framöver, säger Karlsson till Corren.

”Ante” Karlsson bekräftar samtidigt också att han kommer att fortsätta träna, och ska stå i ett hockeybås även nästa säsong.

– Ja, jag gillar ju det, vet du. Så det räknar jag med.

Source: Anders Karlsson @ Elite Prospects