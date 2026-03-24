Svaret efter hånet: ”Jag tycker det blir löjligt”

Anton Levtchi avgjorde första kvartsfinalen mot Frölunda och firade med ett älg-hån riktat mot Filip Cederqvist. På presskonferensen var sedan Robert Ohlsson och Henrik Stridh inte helt överens.

– Om ni hetsar upp er för det får ni väl göra det. Jag kan tycka att det hör till, säger den sistnämnde.

Anton Levtchi hånade Filip Cederqvist med en älgmålgest. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen och YouTube/Frölunda (skärmdump).

Strax innan Luleås 3–2-avgörande i kvartsfinal ett blev Filip Cederqvist fälld av Anton Levtchi. Men istället för ett Frölunda-powerplay klev den sistnämnde fram som hjälte. Det hela rörde upp en hel del känslor, men inte bara för domarnas miss, sett med Frölunda-ögon.

– Det var för att Levtchi härmade Cederqvists målgest, den där älgmålgesten, så blev de kränkta över det, säger Isac Hedqvist till NSD efter matchen.

– Jävligt kul. Det var en rolig sak som han gjorde – och jag tyckte det var bra, fortsätter han.

På presskonferensen blev det sedan tydligt att alla inte tyckte det var bra.

– Nu såg jag inte det, men om det är så, så gillar jag inte det, säger Frölundas tränare Robert Ohlsson efter att han fått frågan från media.

Stridh slår tillbaka mot Ohlsson: ”Det hör till”

När mikrofonen sedan gick över till Luleås assisterande tränare Henrik Stridh lät det dock annorlunda.

– Det är slutspel. Om ni hetsar upp er för det får ni väl göra det. Jag kan tycka att det hör till. Jag kan också peka på saker som inte jag tycker är okej. Men jag tycker det blir löjligt. Anton får göra vilken målgest han vill, säger Stridh.

Även huvudpersonen själv var inne på samma spår i NSD.

– Alla får jubla som man vill, säger Levtchi med ett leende, enligt tidningen.

