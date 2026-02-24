Styrkebesked: Han förlänger med Leksand

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har en tung säsong, då kommer ett glädjande besked.

Lagets målvaktstränare Alexander Millner förlänger sitt kontrakt med klubben.

– Jag är enormt tacksam över att få fortsätta jobba i Leksands IF, säger Millner till lagets hemsida.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Målvaktstränaren anslöt till föreningen 2017, under hans period i klubben har han jobbat med herrlaget, dam och juniormålvakter.

Nu förlänger Millner sitt kontrakt med tre år, vilket betyder att han blir kvar i föreningen till 2028/2029.

– Jag är enormt tacksam över att få fortsätta jobba i Leksands IF vilket är något jag själv inte tar för givet utan jag ser det som en stor ära att få fortsätta här i Leksand ytterligare tre säsonger. I år har vi haft en tuff säsong och jag känner att vi har saker kvar att uträtta. Vi kan och skall vara bättre och speciellt i det här skedet av säsongen vilket gör att det känns bra att få fortsätta göra saker som förhoppningsvis leder till att vi flyttar fram våra positioner, säger Millner till Leksands sajt och avslutar:

– Jag tycker att jag har världens bästa jobb och att få fortsätta arbeta med Filip Myrskog och föreningens målvaktssida kommer bli riktigt roligt. Med Filips arbete på ungdomssidan har vi blivit mycket bättre där vi fått in egna målvakter på vårt hockeygymnasium och vi ser även en väldigt bra utveckling på junior- och damsidan. Vi har tillsammans tagit steg framåt men har ännu inte nått det mål vi satt upp tillsammans som är att bli bäst i Sverige på att få fram målvakter, avslutar Alexander Millner.

”Vi är jätteglada att han vill fortsätta”

Jesper Ollas, Leksands tillfälliga sportchef, ser också fram emot en fortsättning med målvaktstränaren.

– Avtalsförlängningen med Alexander var påbörjad sedan en tid innan och det är självklart otroligt glädjande att vi nu kan presentera nyheten. Alexander har gjort ett otroligt bra jobb med våra målvakter samt att han tar ett stort ansvar för hela föreningens målvaktsprogram, hela vägen från ungdom till våra representationslag, säger den tf sportchefen.

Leksands IF har varit uträknade i bottenstriden av många under en längre tid. Men efter två raka segrar ställs man mot Linköping HC på tisdagen och har möjligheten att placera sig bara fyra poäng efter Örebro och HV71 i tabellen.