Heponiemi på väg tillbaka: ”Långsam process”

Aleksi Heponiemi drabbades av en skada när han presterade som bäst under den gångna säsongen. Nu talar han ut om händelsen och hur framtiden ser ut.

Aleksi Heponiemi om skadan. Foto: David Wreland / Bildbyrån

Aleksi Heponiemi var HV71:s poängbästa spelare under fjolårssäsongen då åkte han på en skada under en träning. Till en början såg det ut som att forwarden skulle vara borta i två-tre veckor, det slutade med att han missade hela andra halvan av säsongen.

– Det började ganska harmlöst egentligen och vi trodde att jag skulle komma tillbaka ganska snabbt. Men skadan ville aldrig riktigt läka och när jag gjorde comeback så kom det ett bakslag direkt, säger Heponiemi när JP-sporten når honom i Finland, säger han till Jönköpings-Posten.

Tydliga målet: Vara tillbaka inför seriestarten

Nu har stjärnan genomgått en axeloperation och har målet att vara helt läkt inför seriestarten i höst, samtidigt säger 27-åringen att han inte kommer att stressa sig igenom rehaben.

– Det är såklart ingen optimal uppladdning inför en säsong, men det är vad det är. Jag kan ändå köra en hel del fysträning, så det ska inte vara några problem.

För Heponiemi väntar en sommar full med rehabilitering.

– Det går bra, det är en långsam process men jag tar det dag för dag och jag tycker att det känns bättre och bättre.

