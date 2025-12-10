Unge backen förlänger: ”Har tagit för sig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Albert Wikman blir Färjestad trogen.

Via sin hemsida meddelar klubben att den unge backen skrivit på ett nytt avtal.

Albert Wikman.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Albert Wikman har under hösten tagit plats på Färjestads blålinje och spelat 21 matcher i SHL med klubben.

Nu står det klart att 20-åringen blir Färjestad trogen. Via sin hemsida meddelar Karlstadslaget att Wikman tecknat ett avtal.

– Det känns som att det ger honom och oss lite lugn och ro att fortsätta den här resan till att bli, en i första hand, stabil SHL-back på rätt sätt. Jag är glad över att Albert haft tålamod med både sig själv, med oss och processen. Jag tycker att han verkligen har tagit för sig och gjort det bra, framförallt de sista månaderna, säger sportdirektören Rickard Wallin till sajten.

”Jätteglad över den här chansen”

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2027/28.

– Jag är jätteglad över den här chansen. Att det också kommer såpass tidigt på säsongen gör ju också att man slipper stressa över framtiden och kan bara köra på. Det är i Färjestad jag vill vara så det var inte så mycket att fundera på när kontraktet låg på bordet, säger Wikman.

Backen har noterats för en poäng (1+0) på 21 matcher den här säsongen och snittat strax under nio minuters istid per match.

