Det var tidigare under dagen som Sportbladet rapporterade att Calle Järnkrok är muntligt överens med Brynäs till nästa säsong.

Något som spelarens agent nu går ut och dementerar.

Calle Järnkrok är inte överens med Brynäs, enligt spelarens agent.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Calle Järnkrok rapporteras vara nästa hemvändare för Brynäs. Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom, Nicklas Bäckström med flera har samtliga valt att vända hem till Gävleklubbben. Enligt Sportbladet är nu alltså ännu en NHL-svensk överens med Brynäs.

Järnkrok är inne på sista säsongen av sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs. 34-åringen har gjort fyra mål på 19 matcher i NHL den här säsongen och rapporteras vara på väg att vända hemåt. Men det är något som spelarens agent dementerar.

Via plattformen X skriver Filip Andreason: ”Med anledning av Aftonbladets artikel kan Newport Sports dementera att Calle Järnkrok är muntligt överens med Brynäs inför nästa säsong. Uppgifterna är felaktiga och saknar grund och det pågår inga förhandlingar med Brynäs eller någon annan klubb inför kommande säsong.”

Calle Järnkrok har gjort 737 NHL-matcher. I Sverige vann han SM-guld med Brynäs och det finns även ett VM-guld på meritlistan.