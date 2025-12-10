Uppgifter: Järnkrok överens med Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs har på senare år fått hem spelare som Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom, Victor Söderström och inte minst Nicklas Bäckström.

Till nästa säsong ser ännu en hemvändare ut att återvända till SHL-klubben.

Enligt Aftonbladet är Calle Järnkrok muntligt överens med Brynäs.

Foto: Alamy (Montage)

Calle Järnkrok lämnade Brynäs 2013 och har sedan dess samlat på sig över 700 NHL-matcher med Nashville, Seattle, Calgary och Toronto.

Den här säsongen med Toronto ser ut att bli 34-åringens sista i Nordamerika.

Enligt Aftonbladet ska Järnkrok vara muntligt överens med Brynäs om en återkomst till SHL-klubben inför nästa säsong. Enligt tidningens källor ska sportchefen Johan Alcén sedan en tid tillbaka räknat in Järnkrok i nästa säsongs lagbygge.

Har skadefyllda säsonger bakom sig

Aftonbladet skriver att det kommer att bli spel i Brynäs nästa säsong så länge Järnkroks kropp håller. 34-åringen har några skadefyllda säsonger bakom sig, där han förra säsongen opererades för idrottsbråck och bara spelade 19 matcher. Säsongen dessförinnan spelade Järnkrok 52 av Torontos 82 grundseriematcher

Brynäs har på senare år fått hem spelare som Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom, Victor Söderström och Nicklas Bäckström från Nordamerika och där ser Järnkrok ut att bli nästa spelare i raden av hemvändare att återvända till Gävlelaget.

Den här säsongen har Järnkrok stundtals varit utanför Torontos laguppställning, där han kommit till spel i 19 av lagets 29 matcher. På dessa matcher har Järnkrok noterats för fyra poäng (4+0).

