Adam Åhman har växt ut till en toppmålvakt för Växjö Lakers.

Nu skriver burväktaren ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

2021 värvades Adam Åhman till Växjö och han har blivit kvar i klubben ända sedan dess. Efter att ha varit backup bakom Emil Larmi flera år klev Åhman fram i rampljuset under årets säsong.

26-åringen från Västervik klev fram och var en toppmålvakt i SHL. Hans 22 vinster var tredje bäst av alla målvakter och han låg i toppen av målvaktsligan sett till både räddningsprocent och insläppta mål per match. Även sett till de underliggande siffrorna var Åhman en av ligans allra bästa målvakter och räddade ett stort antal mål över förväntan.

Nu står det klart att Åhman också blir Växjö trogen in i framtiden. Han skriver nämligen ett nytt tvåårskontrakt med Lakers som innebär att han blir kvar i Småland till 2028.

− Jag är sjukt glad över att få fortsätta min resa i Växjö Lakers, det är här jag vill vara! Jag ser fram emot att träffa alla till hösten i Vida Arena igen, säger Åhman via klubbens hemsida.

Adam Åhman vann SM-guld med Växjö 2023

Adam Åhman har Västerviks IK som moderklubb men flyttade tidigt till HV71 där han fick stora delar av sin hockeyfostran. Han fick dock endast spela tre SHL-matcher för HV under sina år i klubben och var i stället utlånad till Oskarshamn och Västervik i HockeyAllsvenskan under ett par år. Han flyttade sedan till Tingsryd och efter en säsong i TAIF värvades han till Växjö Lakers.

Åhman har sedan tillbringat fem år i Växjö där han har vaktat kassen i 155 matcher. Åhman var med och vann SM-guld med Växjö 2023, även om han inte spelade någonting i SM-slutspelet utan endast agerade backup till Emil Larmi.

