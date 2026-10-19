"Hade en lite för stor välvilja - det fick jag käka upp"

Adam Åhman. Foto: Bildbyrån.

Det var Magnus Hellberg som utsågs till den bäste målvakten i SHL och det var också Djurgårdsmålvakten som vann Honken Trophy. Men ser vi till den underliggande statistiken var det Växjö Lakers Adam Åhman som var ligans främste burväktare förra säsongen.

Men i år har verkligheten varit en annan för Växjömålvakten. Inför lördagens match mot Brynäs IF var han faktiskt den som hade släppt in flest mål av ligans målvakter i relation till hur många han hade förväntats släppa in , enligt siffror som TV4:s kommentator Johan Edlund plockat fram och redogjort för via X. Och för Växjö som lag har också defensiven, som normalt sett varit deras styrka, varit en stor snackis under hösten.

Adam Åhman har hittat formen: "Spelar enklare"

Men kanske har det lossnat för Adam Åhman nu. Han stod tre matcher förra veckan, om vi räknar in matchen mot Pardubice i CHL, och släppte in två mål per match. Han var också Växjös kanske främsta spelare i de tre matcherna.

Är han på väg mot förra säsongens form?

– Ja, det tror jag absolut, säger Växjömålvakten till hockeysverige.se efter 3-2-segern mot Brynäs när han får just den frågan.

– Jag har haft en bra vecka nu och spelat tre matcher i rad. Som målvakt handlar det mycket om att bygga sitt spel och jag är närmare att spela det spel som jag anser är mitt spel, nu.

Adam Åhman. Foto: Bildbyrån.

Vilka är skillnaderna jämfört med tidigare under säsongen?

– Jag spelar lite enklare. Jag får fler puckar på mig för att jag spelar ett enklare spel. Jag känner att det är en bra grund att stå på.

Var det du eller var det laget som kom snett in i säsongen?

– Bra fråga. För egen del så kanske jag hade en lite för stor välvilja att det skulle bli bättre, men det fick jag käka upp istället. Jag tror det är så enkelt som att jag ville lite mer. Man är inte nöjd med resultaten och så försöker man lite för mycket. Då kanske det blir så att man jobbar åt fel håll istället.

Har det gått så långt att du börjat ifrågasätta dig själv?

– Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har bara gnuggat vidare för att försöka hitta lösningar på det som behövt bli bättre. Men de vägar jag tog i början kanske inte hjälpte utan snarare stjälpte lite.

"Den yttre pressen påverkar mig inte"

Adam Åhman har, lite i skymundan, successivt närmat sig SHL-toppen. Han har ofta spelat andrafiolen, främst bakom Emil Larmi, och förra säsongen var den första där han var det tydliga förstavalet och gick in i ett slutspel som den klara ettan för Växjö.

Har du känt en större press att leva upp till de högre förväntningarna som finns på dig nu?

– Egentligen inte. Jag känner alltid press. Det har jag gjort varenda säsong. Den press jag känner av är den jag lägger på mig själv för jag vill stå så mycket som möjligt. Mer komplicerat är det inte. Den andra, yttre, pressen påverkar mig inte. Det är bara den jag har på mig själv som alltid finns där.

– Däremot ska man alltid bygga vidare på det positiva. Man vill ju alltid bli bättre och göra bättre ifrån sig och lyckas man inte bygga vidare och ta med sig det positiva blir det jäkligt mycket jobbigare. Jag vet inte hur det är för utespelare, jag gissar att det är samma där, men som målvakt försöker man bara bygga upp sig själv så mycket det går. Och sen finslipa på det som är sämre.

Adam Åhman har hittat formen igen. Foto: Bildbyrån

Bara HV71, med 36 insläppta, har släppt in fler mål än Växjö som står på 34 mål i baken. På senare tid har emellertid defensiven sett allt bättre ut för smålänningarna. I matchen mot Brynäs släppte de exempelvis bara till 18 skott på mål.

Vad är det som fungerar bättre nu?

– Bra fråga. Vi har ju pratat mycket om det och tränat mycket på det. Det finns några småsaker som vi justerat också. Men i det stora hela tycker jag det handlar om kamperna. Det finns ett mål i deras zon och ett mål i vår zon, och vinner du kamperna runt dem så tror jag du kommer vinna fler matcher än du förlorar. Vi har behövt vara lite smutsigare framför båda målen, tycker jag. Det är där målen görs.

"Handlar om att få lite andrum"

Lakers hade tre raka förluster inför helgens seger mot Brynäs och klättrade i och med den trepoängaren upp på tolv poäng - men man ligger inte bättre än elva i den otroligt jämna SHL-tabellen.

– Det betyder jättemycket att vi vinner en sådan här match. Man kan prata mycket om att ta med sig bra prestationer hit och dit men i slutändan sätter det sig på gruppen när man inte får med sig poäng och segrar. Pressen växer. Det handlar om att vinna och vi vill vara ett vinnande lag. Så det här var nog viktigare än man kan tro.

– Det är en så sjukt jämn liga så det handlar om att få lite andrum och kunna fortsätta bygga gruppen.

Vad kan ni ta med er i spelet, förutom segern?

– Vi gör många bra grejer som vi kanske saknat lite tidigare. Vi har haft många matcher där vi velat väl och försökt spela vår hockey, men vi har missat lite av själva tävlingsbiten. Vår tävlingsnivå är det som gjort att vi släppt in något mål för mycket, och det har vi pratat om hela säsongen. Vi kan inte bara spela tajt och stabilt, hockey är en kampsport också.

– Det finns andra lag som också vill vinna, avslutar Adam Åhman.