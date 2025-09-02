Leksands Peter Cehlarik och Alexander Lundqvist står över kvällens träningsmatch mot Örebro.

På backplats debuterar istället landslagsmeriterade J20-backen Rocky Langvardt, enligt Falu-Kuriren.

Efter fredagens 0-3 förlust mot Linköping är det återigen dags för Leksand att träda ut på isen – denna gång för att drabba samman med Örebro.

Joonas Lyytinen och Markus Karlberg befinner sig fortfarande på skadelistan och fortsätter sin rehab. Även Alexander Lundqvist och Peter Cehlarik saknas i laguppställning inför matchen mot Örebro, istället får J20-backen Rocky Langvardt chansen i A-laget.

– Det gör att vi slipper hamna i samma situation som i förra matchen om vi tappar en back, säger Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Även J20-forwarden Tinus Luc Koblar finns med i laguppställningen. Luc Koblar fick chansen i A-laget redan under derbyt mot Mora.

– Koblar har gjort ett väldigt positivt intryck på oss allihopa. Rocky har varit med och kört några veckor på träning och gjort det väldigt bra. Vi står oss väl på juniorsidan och det är vi oerhört tacksamma för, säger Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

