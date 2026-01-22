17-åringen kastas in av Färjestad – i SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är inte bara Frölunda som kastar in en spelare född 2008 till kvällens SHL-omgång. 17-årige Rasmus Röing finns med som extraforward när Färjestad möter Luleå.

– En råtalang som man inte ser allt för ofta, sade U18-tränare Fredrik Eriksson till hockeysverige.se förra året.

Rasmus Röing får chansen i Färjestad. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Precis som tidigare rapporterat får Frölundas Bosse Meijer SHL-debutera under torsdagen. Men han är inte enda spelare född 2008 att kastas in.

När lagen presenteras för mötet med Luleå har Färjestad nämligen plockat upp Rasmus Röing.

Centern som fyller 18 om en knapp månad står uppskriven som extraspelare när Joel Kellman, Linus Johansson och Emil Alba saknas, och får därmed vara ombytt i SHL för första gången.

Den Vänersborgsfostrade talangen kom till Färjestad inför förra säsongen och producerade 45 poäng på U18-nivå. Det blev även tio matcher med U20, samt uttagning till U17-landslaget. Denna säsong har detta följts av ett intåg i U20 med tolv matcher och sju poäng.

– Oerhört stor talang. En råtalang som man inte ser allt för ofta. Duktig med händerna, bra flyt i åkningen och bra spelsinne. Där finns hela paketet. Det gäller bara att jobba med fysbiten och bli stark, sade Färjestads U18-tränare Fredrik Eriksson till hockeysverige.se förra året.

