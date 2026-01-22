Allt talar för SHL-debut för 17-åringen: ”Jävligt coolt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bosse Meijer, 17, är en haussad Frölunda-talang.

Enligt Göteborgs-Posten lär han SHL-debutera i kvällens toppmöte med Skellefteå.

– Det hade varit jävligt coolt med debut. Det är allas största dröm här – och det har varit min också sedan jag kom hit till Frölunda, säger han till tidningen.

Bosse Meijer, här i landslagströjan, ser ut att göra debut för Frölunda i kväll. Foto: Bildbyrån

Bosse Meijer, 17, är ansedd som en av de vassaste talangerna i sin åldersgrupp i svensk hockey. Forwardslöftet spelar regelbundet på landslagsnivå och är med i Johan Rosén senaste U18-landslagstrupp. Detta inför en kommande turnering i Schweiz som agerar genrep inför U18-VM.

På torsdagen talar mycket för att debuten kommer att ske, när Frölunda ställs mot serietvåan Skellefteå AIK i en ren seriefinal. På onsdagens träning ska han ha tränat i kedja med Nicklas Lasu och Max Friberg.

Detta på grund av stora bortfall på forwardssidan. Göteborgs-Posten rapporterar att till och med materialaren Pontus Widerström var med och fyllde ut laget på träningen i går.

”Allas största dröm”

Det hela öppnar sammantaget för SHL-debut för Bosse Meijers del.

Linus Weissbach och Jere Innala är tveksamma till spel, samtidigt som Erik Thorell, Jacob Peterson och Max Westergård inte kommer att vara tillgängliga.

Däremot är Arttu Ruotsalainen aktuell för spel igen.