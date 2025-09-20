17-åringen hyllas: ”En framtida publikfavorit”

Luleås storlöfte Casper Juustovaara har redan spelat nästan 40 minuter hockey på tre matcher.

Så väl Ulf Engman och Thomas ”Bulan” Berglund är imponerade av honom.

Nu uttrycker sig Juustovaara självsäkert kring utsikterna att få ett seniorkontrakt.

– Spelar jag på som jag har gjort i de första matcherna kommer det väl att hända så småningom, säger han till NSD.

Luleås stora löfte Casper Juustovaara. Foto: Bildbyrån

Luleås fantastiska start på säsongen tog en vändning åt det sämre mot Rögle i torsdags. Men i 1–2 förlusten hemma mot skåningarna såg 17-åriga Casper Juustovaara bra ut.

Nu är han bara 60 minuter från att få ett seniorkontrakt.

– Han har startat säsongen på ett fantastiskt sätt och går en fin framtid till mötes. Vi hoppas att han ska bli kvar i föreningen en lång tid, minuterna tickar också på snabbt nu. Fortsätter han så här kan han ha spelat till sig ett kontrakt om ett par veckor. Det är oerhört roligt och det känns som att det finns en framtida publikfavorit i honom. säger Luleås assisterande GM Ulf Engman till NSD.

Jämfördes med ”Bulan”: ”Ska bara fortsätta vara den han är”

Juustovaara själv är hoppfull inför att tidigt spela sig till ett seniorkontrakt.

– Det är något jag har drömt om under en lång tid, men det är först nu det känns nära, och spelar jag på som jag har gjort i de första matcherna kommer det väl att hända så småningom, säger han till tidningen.

Tidigare i september jämfördes talangen i NSD med Thomas ”Bulan” Berglund, vilket tränaren själv fick bemöta.

– Jag vet inte. Han är snabbare än vad jag var. Han ska bara fortsätta vara den han är, säger Luleås tränare då till NSD.

– Gör han det går han en jävligt intressant framtid till mötes.