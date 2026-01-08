LISTA: Stjärnorna med oviss framtid i SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

2026 är här och om bara några månader löper kontrakten ut för flera profilerade spelare i SHL.

Här synar vi framtiden för 15 SHL-stjärnor vars kontrakt löper ut efter säsongen.

Ett antal spelare med utgående kontrakt har redan skrivit på nya avtal eller har gjort klart med en framtida övergång, bara att de inte har presenterats officiellt än. På denna lista avses dock endast spelare som inte har skrivit på eller gjort klart med något inför säsongen 2026/27 ännu.

Jakob Silfverberg borde bli kvar i Brynäs, trots det utgående kontraktet. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Jakob Silfverberg, fw, Brynäs

Vände hem från NHL 2024 och var SHL:s bästa spelare förra säsongen. I år har Jakob Silfverberg fortsatt på samma spår där han leder både Brynäs interna skytteliga och poängliga med 14 mål och 30 poäng på 33 matcher. Silfverberg är då även femma i SHL:s skyttliga och nia i poängligan, trots att Brynäs haft en klart tyngre säsong som lag.

När Silfverberg återvände till Brynäs skrev han däremot ”bara” på ett tvåårskontrakt. Det avtalet löper nu ut efter säsongen och ingen lösning är ännu i sikte för 35-åringen. Jakob Silfverberg har dock själv varit tydlig med sin förväntan om att stanna i Brynäs.

– Det ska nog mycket till för att jag inte ska stå här även nästa år, utan att lova för mycket, sade Silfverberg till Gefle Dagblad i slutet av december.

Source: Jakob Silfverberg @ Elite Prospects