”Kan ligans bästa målvakt ställa till det för sin förra klubb?”

Med tanke på OS-uppehållet i SDHL väljer Ronnie Rönnkvist i dag att rikta blicken mot andraligan NDHL.

Han synar bland annat vilka som har varit de mest framträdande spelarna – samt vilket lag som har bäst chans att utmana om SDHL-avancemang.

”Är helt överlägsna i serien”

”Ska intresset för ligan öka måste det bli slut på silkesvantarna”

”Leksand har chansen att gå upp”

”Vill nog gärna vill stänga ner ett skakigt HV71”