”Kan ligans bästa målvakt ställa till det för sin förra klubb?”
Följ HockeySverige på
Google news
Med tanke på OS-uppehållet i SDHL väljer Ronnie Rönnkvist i dag att rikta blicken mot andraligan NDHL.
Han synar bland annat vilka som har varit de mest framträdande spelarna – samt vilket lag som har bäst chans att utmana om SDHL-avancemang.
- ”Är helt överlägsna i serien”
- ”Ska intresset för ligan öka måste det bli slut på silkesvantarna”
- ”Leksand har chansen att gå upp”
- ”Vill nog gärna vill stänga ner ett skakigt HV71”
Den här artikeln handlar om: