Prenumerera

Logga in
Viktorie Svejdova. NDHL.

”Kan ligans bästa målvakt ställa till det för sin förra klubb?”

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Med tanke på OS-uppehållet i SDHL väljer Ronnie Rönnkvist i dag att rikta blicken mot andraligan NDHL.
Han synar bland annat vilka som har varit de mest framträdande spelarna – samt vilket lag som har bäst chans att utmana om SDHL-avancemang.

  • ”Är helt överlägsna i serien”
  • ”Ska intresset för ligan öka måste det bli slut på silkesvantarna”
  • ”Leksand har chansen att gå upp”
  • ”Vill nog gärna vill stänga ner ett skakigt HV71”

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen