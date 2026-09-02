Under flera års tid har Viivi Vainikka varit en av SDHL:s allra bästa spelare, först i Luleå/MSSK och senast i Brynäs.
Förra säsongen var hon en av ligans allra bästa spelare med 40 poäng på 36 matcher i grundserien, vilket gav en fjärdeplats i poängligan, och hennes 29 assist var bäst i SDHL. Under slutspelet ledde Vainikka vägen för Brynäs med sju mål och 13 poäng på tio matcher för att vinna båda skytteligan och poängligan när Brynäs vann sitt första SM-guld.
Inför den kommande säsongen har Vainikka lämnat Brynäs och den 24-åriga finländskan valdes av Minnesota Frost i sommarens PWHL-draft. Hon kommer således att åka över till Nordamerika för att slå sig in i PWHL-klubben för säsongen 2026/27.
Viivi Vainikka klar för MoDo Hockey
Nu står det dock klart att Viivi Vainikka inleder säsongen i SDHL – men inte i Brynäs. Hon skriver i stället på ett korttidsvtal med SDHL-konkurrenten MoDo.
– Det är alltid roligt att spela matcher och det är viktigt för mig att spela innan jag åker över, säger Vainikka på klubbens hemsida.
Viivi Vainikkas kontrakt med MoDo Hockey gäller under september och oktober månad där hon kommer att spela sju matcher för klubben innan flytten till Nordamerika.
– Jag tror att det betyder mycket för oss. Hon har varit drivande i ligan i många år och jag hoppas att tjejerna som ser henne dagligen drar nytta av att det och drar lärdomar, säger MoDos tränare Per-Åge Skröder.
Under sin karriär har Viivi Vainikka gjort 243 poäng på 208 SDHL-matcher och vunnit fem SM-guld på sex säsonger. Vainikka har även spelat två OS och sex VM med Finland där hon har varit med och plockat ett VM-silver, ett OS-brons och tre VM-brons.