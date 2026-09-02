Viivi Vainikka väljer att starta säsongen i MoDo Hockey.

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Under flera års tid har Viivi Vainikka varit en av SDHL:s allra bästa spelare, först i Luleå/MSSK och senast i Brynäs.

Förra säsongen var hon en av ligans allra bästa spelare med 40 poäng på 36 matcher i grundserien, vilket gav en fjärdeplats i poängligan, och hennes 29 assist var bäst i SDHL. Under slutspelet ledde Vainikka vägen för Brynäs med sju mål och 13 poäng på tio matcher för att vinna båda skytteligan och poängligan när Brynäs vann sitt första SM-guld.

Inför den kommande säsongen har Vainikka lämnat Brynäs och den 24-åriga finländskan valdes av Minnesota Frost i sommarens PWHL-draft. Hon kommer således att åka över till Nordamerika för att slå sig in i PWHL-klubben för säsongen 2026/27.

Viivi Vainikka klar för MoDo Hockey



Nu står det dock klart att Viivi Vainikka inleder säsongen i SDHL – men inte i Brynäs. Hon skriver i stället på ett korttidsvtal med SDHL-konkurrenten MoDo.

– Det är alltid roligt att spela matcher och det är viktigt för mig att spela innan jag åker över, säger Vainikka på klubbens hemsida .

Viivi Vainikkas kontrakt med MoDo Hockey gäller under september och oktober månad där hon kommer att spela sju matcher för klubben innan flytten till Nordamerika.

– Jag tror att det betyder mycket för oss. Hon har varit drivande i ligan i många år och jag hoppas att tjejerna som ser henne dagligen drar nytta av att det och drar lärdomar, säger MoDos tränare Per-Åge Skröder.

Under sin karriär har Viivi Vainikka gjort 243 poäng på 208 SDHL-matcher och vunnit fem SM-guld på sex säsonger. Vainikka har även spelat två OS och sex VM med Finland där hon har varit med och plockat ett VM-silver, ett OS-brons och tre VM-brons.