Värvar defensiv back från college

Sami Gendron ansluter till Djurgården. Foto: Bildbyrån / Skärmdump difhockey.se

I och med värvningen har Djurgårdens IF Dam nu två backar, fem målvakter och tio forwards på kontrakt inför nästa säsongs SDHL. 22-åriga Sami Gendron är från Kanada och kommer närmast från fyra år på college: Först för Mercuhyrst och de senaste två åren för Syracuse. För de sistnämnda gjorde hon 1+6 på 31 matcher.

Hon skrev då också in sig i Syracuse historieböcker genom att sätta ett nytt klubbrekord med 88 blockerade skott. Gendron var dessutom lagkapten.

– Sami kommer komplettera backsidan med sin fart och rörlighet, hon har sina styrkor i det defensiva spelet, en spelare som gör allt för laget, blocka skott, döda PK och kan logga mycket istid, det känns jättebra att hon valt att komma till oss. Sami ansluter till laget i början av augusti, säger sportchef Johannes Strömberg till Djurgårdens webbplats .