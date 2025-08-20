Nedräkningen har börjat: ”De tar sig till final”
Idag inleder vi vår uppladdning inför den rekordtidiga SDHL-starten, den 5 september. Det gör vi genom att idag titta närmare på tre av lagen och på fredag kikare värmare på tre lag ytterligare och nästa tisdag slutligen dom fyra sista lagen.
- Spelarna att hålla ögonen på.
- Utropstecknen: ”En joker som kan överraska”
- De blir poängdrottningar.
- Tipset: Så går det för lagen i årets SDHL.
