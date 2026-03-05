Erika Holst lämnar Frölunda efter säsongen för att bli förbundskapten. Nu rapporterar Göteborgs-Posten att Jared Cipparone i MoDo blir ersättaren.

Jared Cipparone uppges bli ny huvudtränare i Frölunda.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

Frölunda vann SM-guld förra säsongen och är favoriter till att vinna även i år. Efter säsongen lämnar däremot Erika Holst klubben för att ta över som förbundskapten för Damkronorna. Det har varit känt sedan länge och göteborgarna har sökt efter en ny huvudtränare till nästa säsong.

Nu ser det också ut som att de har hittat sin ersättare.

Det handlar enligt GP-sporten om Jared Cipparone. Kanadensaren huserar just nu i MoDo där han varit huvudtränare de senaste fyra säsongerna. Tidigare har han även coachat både AIK och Djurgården i SDHL. 2017 vann han även SM-guld med Djurgården. Det samtidigt som han har varit assisterande tränare i Damkronorna i både VM och OS.

Nu ser framtiden för 40-åringen ut att finnas i Göteborg.

Jared Cipparone har bott i Sverige sedan 2010 då han började spel för Trångsund i Hockeytvåan. Hans MoDo är just nu inne i en kvartsfinalserie mot SDE, där det står 1-1 i matcher. Även Frölunda har 1-1 i matcher i sin serie, de möter i sin tur Färjestad.

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects