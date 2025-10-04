Två snabba mål gav Frölunda HC tre poäng mot Modo Hockey

Frölunda HC vann med 4–1 mot Modo Hockey

Frölunda HC:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC

Matchen mellan hemmalaget Modo Hockey och gästande Frölunda HC var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Frölunda HC med två snabba mål – genom Jenna Goodwin till 1–3 och två minuter senare Elisa Holopainen till 1–4 och vann matchen i SDHL med 4–1 (1–1, 0–0, 3–0).

– Brändli höll oss kvar i matchen och vi gör en mycket bättre tredje period, där också avgörandet kommer, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Därmed har Frölunda HC vunnit nio matcher i rad i SDHL.

Sanni Rantala blev matchvinnare

Första perioden var jämn. Modo Hockey inledde bäst och tog ledningen genom Linnéa Andersson efter 7.53, men Frölunda HC kvitterade genom Elisa Holopainen bara två minuter senare.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det Frölunda HC som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Sanni Rantala, Jenna Goodwin och Elisa Holopainen.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på sjunde plats och Frölunda HC toppar tabellen. Så sent som den 8 september låg Frölunda HC på femte plats i tabellen.

Modo Hockey tar sig an HV 71 i nästa match hemma söndag 5 oktober 12.00. Frölunda HC möter samma dag 14.00 Brynäs borta.

Modo Hockey–Frölunda HC 1–4 (1–1, 0–0, 0–3)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (7.53) Linnéa Andersson, 1–1 (9.56) Elisa Holopainen (Andrea Dalen, Hanna Olsson).

Tredje perioden: 1–2 (47.50) Sanni Rantala (Sofie Lundin), 1–3 (49.31) Jenna Goodwin (Emilia Vesa), 1–4 (51.10) Elisa Holopainen (Melissa Jefferies).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Frölunda HC: 5-0-0

Nästa match:

Modo Hockey: HV71, hemma, 5 oktober

Frölunda HC: Brynäs IF, borta, 5 oktober