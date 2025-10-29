Tuva Kandell är tillbaka i svensk hockey. Efter en dryg säsong på college är hon nu klar för en återkomst i Frölundas tröja.

– Att komma tillbaka är rätt steg för mig, säger hon.

Tuva Kandell är tillbaka i Frölunda.

Foto: Bildbyrån.

21-åriga Tuva Kandell spelade för Frölunda säsongen 23/24 och åkte sen iväg för att spela på college. Efter en dryg säsong för Northeastern University i NCAA återvänder backen nu till Frölunda.

Klubben bekräftar på sin hemsida att Kandell skrivit på ett kontrakt till och med våren 2027.

– Vi har pratat med varandra sedan hon åkte och vi väljer att agera nu för att vi har en plats för henne. Hon ville till oss och vi ville ha henne, säger sportchefen Kim Martin Hasson.

Tuva Kandell återvänder till Frölunda

Kandell gjorde 15 poäng i SDHL under sin enda säsong för Frölunda. På college blev det förra säsongen 4+16 på 35 matcher och den här säsongen blev det 1+4 på sex matcher.

Frölunda leder SDHL med tio poängs marginal, och har tagit 42 av 45 möjliga poäng.

Source: Tuva Kandell @ Elite Prospects