Tre poäng till Djurgården efter avgörande i slutperioden mot Linköping
- Djurgården vann med 3–1 mot Linköping
- Charlotte Akervik matchvinnare för Djurgården
- Andra raka segern för Djurgården
Djurgården vann borta mot Linköping i SDHL med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Djurgården avgjorde.
Linköping–Djurgården – mål för mål
Djurgården tog ledningen efter 13 minuter genom Linda Vocetkova med assist av Isabelle Leijonhielm och Wilma Georgny.
Efter 10.14 i andra perioden nätade Lova Blom framspelad av Thea Liodden och kvitterade för Linköping.
Djurgården tog ledningen redan efter efter 33 sekunder i tredje perioden genom Charlotte Akervik efter förarbete från Brette Pettet och Madeline Posick.
Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 22 sekunder kvar att spela genom Kaitlin Jockims. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Resultatet innebär att Linköping ligger kvar på nionde plats och Djurgården på sjunde plats i tabellen.
Torsdag 18 december 19.00 möts lagen igen, på Hovet.
Linköping–Djurgården 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)
SDHL, Saab Arena
Första perioden: 0–1 (13.18) Linda Vocetkova (Isabelle Leijonhielm, Wilma Georgny).
Andra perioden: 1–1 (30.14) Lova Blom (Thea Liodden).
Tredje perioden: 1–2 (40.33) Charlotte Akervik (Brette Pettet, Madeline Posick), 1–3 (59.38) Kaitlin Jockims.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Linköping: 0-0-5
Djurgården: 3-1-1
Nästa match:
Linköping: Djurgårdens IF, borta, 18 december 19.00
Djurgården: Linköping HC, hemma, 18 december 19.00
