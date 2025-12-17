Följ HockeySverige på

Tre poäng till Djurgården efter avgörande i slutperioden mot Linköping

Djurgården vann med 3–1 mot Linköping

Charlotte Akervik matchvinnare för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården vann borta mot Linköping i SDHL med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Djurgården avgjorde.

Linköping–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter 13 minuter genom Linda Vocetkova med assist av Isabelle Leijonhielm och Wilma Georgny.

Efter 10.14 i andra perioden nätade Lova Blom framspelad av Thea Liodden och kvitterade för Linköping.

Djurgården tog ledningen redan efter efter 33 sekunder i tredje perioden genom Charlotte Akervik efter förarbete från Brette Pettet och Madeline Posick.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 22 sekunder kvar att spela genom Kaitlin Jockims. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Resultatet innebär att Linköping ligger kvar på nionde plats och Djurgården på sjunde plats i tabellen.

Torsdag 18 december 19.00 möts lagen igen, på Hovet.

Linköping–Djurgården 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (13.18) Linda Vocetkova (Isabelle Leijonhielm, Wilma Georgny).

Andra perioden: 1–1 (30.14) Lova Blom (Thea Liodden).

Tredje perioden: 1–2 (40.33) Charlotte Akervik (Brette Pettet, Madeline Posick), 1–3 (59.38) Kaitlin Jockims.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 0-0-5

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Linköping: Djurgårdens IF, borta, 18 december 19.00

Djurgården: Linköping HC, hemma, 18 december 19.00