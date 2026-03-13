Frölunda stormar mot final – vann stort
Frölunda HC är med stormsteg på väg mot seger mot SDE, efter seger på hemmaplan med 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) i SM-semifinalen dam. Frölunda HC har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till SM-final.
– Vi spelade en riktigt bra match i 60 minuter. Alla spelare chippade in till en riktigt bra laginsats. Nu blickar vi framåt och laddar om för match tre, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.
Frölunda HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.36 i mitten av perioden.
Efter 16.06 i andra perioden nätade Sofie Lundin på pass av Moa Stridh och gjorde 4–0.
6.44 in i tredje perioden nätade SDE:s Gabrielle David framspelad av Mathea Fischer och reducerade. Men mer än så orkade SDE inte med.
Frölunda HC:s Sofie Lundin stod för ett mål och två assists.
Nästa match spelas i Vilundaparkens Ishall på måndag 19.00.
Frölunda HC–SDE 4–1 (3–0, 1–0, 0–1)
SM-semifinalen dam, Frölundaborg
Första perioden: 1–0 (7.28) Elisa Holopainen (Andrea Dalen, Nellie Svensson), 2–0 (12.15) Nathalie Lidman (Sofie Lundin, Emily Nix), 3–0 (16.04) Moa Stridh (Sofie Lundin).
Andra perioden: 4–0 (36.06) Sofie Lundin (Moa Stridh).
Tredje perioden: 4–1 (46.44) Gabrielle David (Mathea Fischer).
Ställning i serien: Frölunda HC–SDE 2–0
Nästa match:
16 mars, 19.00, SDE–Frölunda HC, i Vilundaparkens Ishall
