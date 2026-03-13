Frölunda stormar mot final – vann stort

Frölunda HC segrade – 4–1 mot SDE

Nathalie Lidman avgjorde för Frölunda HC

Andra raka segern för Frölunda HC

Frölunda HC är med stormsteg på väg mot seger mot SDE, efter seger på hemmaplan med 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) i SM-semifinalen dam. Frölunda HC har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till SM-final.

– Vi spelade en riktigt bra match i 60 minuter. Alla spelare chippade in till en riktigt bra laginsats. Nu blickar vi framåt och laddar om för match tre, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

SDE nästa för Frölunda HC

Frölunda HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.36 i mitten av perioden.

Efter 16.06 i andra perioden nätade Sofie Lundin på pass av Moa Stridh och gjorde 4–0.

6.44 in i tredje perioden nätade SDE:s Gabrielle David framspelad av Mathea Fischer och reducerade. Men mer än så orkade SDE inte med.

Frölunda HC:s Sofie Lundin stod för ett mål och två assists.

Nästa match spelas i Vilundaparkens Ishall på måndag 19.00.

Frölunda HC–SDE 4–1 (3–0, 1–0, 0–1)

SM-semifinalen dam, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (7.28) Elisa Holopainen (Andrea Dalen, Nellie Svensson), 2–0 (12.15) Nathalie Lidman (Sofie Lundin, Emily Nix), 3–0 (16.04) Moa Stridh (Sofie Lundin).

Andra perioden: 4–0 (36.06) Sofie Lundin (Moa Stridh).

Tredje perioden: 4–1 (46.44) Gabrielle David (Mathea Fischer).

Ställning i serien: Frölunda HC–SDE 2–0

Nästa match:

16 mars, 19.00, SDE–Frölunda HC, i Vilundaparkens Ishall