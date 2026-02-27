Modo Hockey höll nollan och vann mot Djurgården
- Seger för Modo Hockey med 2–0 mot Djurgården
- Neena Brick matchvinnare för Modo Hockey
- Andra raka segern för Modo Hockey
Två egna mål räckte mot Djurgården. Modo Hockey tog hem segern hemma mot Djurgården i SDHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).
– Ännu en stabil prestation. Inte lika jämn som igår, men vi behövde inte tappa allt för mycket och kämpade hårt. Vi hade ett bra målvaktsspel som gav oss bra självförtroende i egen zon, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Modo Hockeys målvakter höll nollan.
Modo Hockey–Djurgården – mål för mål
Neena Brick gav Modo Hockey ledningen efter 12.24 efter förarbete av Aoi Shiga och Maja Grundström.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
8.51 in i tredje perioden fick Greta Johansson utdelning på pass av Mira Hallin och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Resultaten i sista omgången betyder att Modo Hockey slutar på femte plats i tabellen och Djurgården på sjunde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.
Modo Hockey–Djurgården 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
SDHL, Hägglunds Arena
Första perioden: 1–0 (12.24) Neena Brick (Aoi Shiga, Maja Grundström).
Tredje perioden: 2–0 (48.51) Greta Johansson (Mira Hallin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 3-2-0
Djurgården: 2-0-3
