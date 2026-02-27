Modo Hockey höll nollan och vann mot Djurgården

Seger för Modo Hockey med 2–0 mot Djurgården

Neena Brick matchvinnare för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Två egna mål räckte mot Djurgården. Modo Hockey tog hem segern hemma mot Djurgården i SDHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

– Ännu en stabil prestation. Inte lika jämn som igår, men vi behövde inte tappa allt för mycket och kämpade hårt. Vi hade ett bra målvaktsspel som gav oss bra självförtroende i egen zon, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Modo Hockeys målvakter höll nollan.

Modo Hockey–Djurgården – mål för mål

Neena Brick gav Modo Hockey ledningen efter 12.24 efter förarbete av Aoi Shiga och Maja Grundström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.51 in i tredje perioden fick Greta Johansson utdelning på pass av Mira Hallin och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att Modo Hockey slutar på femte plats i tabellen och Djurgården på sjunde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Modo Hockey–Djurgården 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (12.24) Neena Brick (Aoi Shiga, Maja Grundström).

Tredje perioden: 2–0 (48.51) Greta Johansson (Mira Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-2-0

Djurgården: 2-0-3