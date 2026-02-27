Prenumerera

Modo Hockey höll nollan och vann mot Djurgården

  • Seger för Modo Hockey med 2–0 mot Djurgården

  • Neena Brick matchvinnare för Modo Hockey

  • Andra raka segern för Modo Hockey

Två egna mål räckte mot Djurgården. Modo Hockey tog hem segern hemma mot Djurgården i SDHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

– Ännu en stabil prestation. Inte lika jämn som igår, men vi behövde inte tappa allt för mycket och kämpade hårt. Vi hade ett bra målvaktsspel som gav oss bra självförtroende i egen zon, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Modo Hockeys målvakter höll nollan.

Modo Hockey–Djurgården – mål för mål

Neena Brick gav Modo Hockey ledningen efter 12.24 efter förarbete av Aoi Shiga och Maja Grundström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.51 in i tredje perioden fick Greta Johansson utdelning på pass av Mira Hallin och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att Modo Hockey slutar på femte plats i tabellen och Djurgården på sjunde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Modo Hockey–Djurgården 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (12.24) Neena Brick (Aoi Shiga, Maja Grundström).

Tredje perioden: 2–0 (48.51) Greta Johansson (Mira Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-2-0

Djurgården: 2-0-3

