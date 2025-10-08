Skrev treveckorskontrakt – är nu klar till 2028

Från tre veckor – till tre år. Tindra Holm skriver på för MoDo hela vägen till 2028.

– Min första tanke var väl ”Va? Tre år? Är det sant?”, säger hon till MoDos hemsida.

Tindra Holm.

Foto: Bildbyrån.

Hon plockades in som en korttidslösning för att ersätta skadade Lucy Morgan. Nu står det klart att MoDo satsar på Tindra Holm hela vägen till 2028. Det bekräftar klubben på sin sajt.

Detta efter att Holm stått fem matcher i SDHL, vunnit tre av dem, och levererat en räddningsprocent på 91.

– Jag känner mig stolt och hedrad över att MoDo vill bygga på mig framöver, trots att jag kommit in med så kort varsel. Det känns som ett kvitto på att de är nöjda med mig och jag är tacksam över att jag får vara kvar i den här föreningen, säger 24-åringen.

Tindra Holm stannar i MoDo

Holm anslöt från college, där hon varit de fyra senaste åren. Dessförinnan spelade hon för MoDo och Luleå. Holm har också funnits med i två VM-trupper, men utan att få speltid.

– Vi är mycket glada över att ha hittat en lösning med Tindra över en längre period. Hon är en bra människa, en grym idrottare och har ett driv som passar perfekt in i den miljö vi vill ha här i MoDo Hockey. Att hon även har en bakgrund här gör det ännu bättre, då det följer vår strategi med att ha lokala spelare och spelare som har gått vår hockeygymverksamhet, säger sportchefen Björn Edlund.