Tindra Holm är tillbaka i MoDo.

Då Lucy Morgan dras med skadebekymmer skriver 24-åringen på ett korttidsavtal med SDHL-klubben.

Tindra Holm återvänder till MoDo på ett korttidsavtal. Foto: Aron Broman/Bildbyrån (Montage)

MoDo meddelar via sin hemsida att målvakten Tindra Holm återvänder till SDHL-klubben på ett korttidsavtal. Holm spelade i MoDo mellan 2018 och 2020 och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över de kommande tre veckorna.

– Vi är väldigt glada över att kunna stärka upp med Tindra över en tid då vi fortfarande har en målvakt under rehab. Tindra har en bakgrund här och en grym inställning. Vi är glada över att det gick att genomföra så snabbt och ser fram emot att ha henne i träning, säger sportchefen Björn Edlund till sajten.

Lämnade collegeligan efter säsongen

Holm har gått klubblös under sommaren efter att hon lämnat University of Minnesota-Duluth efter den gångna säsongen. 24-åringen har spenderat de senaste fyra åren i den amerikanska collegeligan, varav de tre första med Long Island University innan hon bytte till University of Minnesota-Duluth inför förra säsongen.

– Från mitt perspektiv så känns det jättebra att få spela hockey igen. Att säsongen dragit igång redan gör att det känns som optimala förutsättningar att komma till just MoDo, då det är en organisation och stad som jag känner sedan tidigare. Det kommer att bli bra, säger Holm.

Förutom MoDo har Holm även spelat SDHL-hockey i Luleå/MSSK, där hon 2021 blev svensk mästare med klubben. 24-årngen har meriter från spel med Damkronorna och har funnits med i Sveriges VM-trupp vid två tillfällen (2023 och 2024).



