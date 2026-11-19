Gabriel Landeskog får böta 5 000 dollar efter attacken på Logan Cooley. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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Gabriel Landeskog tvingas betala 5 000 dollar i böter – närmare 51 000 svenska kronor – efter en incident i Colorado Avalanches match mot Utah Mammoth under natten.

NHL:s disciplinnämnd, Department of Player Safety, har utdömt böterna efter att den svenske forwarden vid upprepade tillfällen crosscheckat Utahs unge stjärna Logan Cooley i den första perioden.

Landeskog, 33, fick två tvåminutersutvisningar för crosschecking i samband med situationen. Det efterföljande numerära överläget resulterade dessutom i matchens avgörande mål, när Vincent Trocheck satte 2–1 för Utah.

Bötesbeloppet på 5 000 dollar är det högsta som kan delas ut enligt kollektivavtalet mellan NHL och spelarfacket NHLPA.

Även Avalanches forward Parker Kelly har straffats ekonomiskt efter matchen. Han får böta 3 500 dollar för en hög klubba mot Michael Carcone i den andra perioden.

Utah vann till slut mötet i Delta Center med 4–1. Liam O'Brien, Dmitrij Simasjev och Kevin Stenlund blev också målskyttar för hemmalaget, medan Kelly gjorde Colorados enda mål.

Gabriel Landeskog hamnade i slagsmål – och fick stryk

Matchen innehöll totalt 42 utvisningsminuter. Landeskog var den spelare som drog på sig flest, med nio minuter. I den andra perioden hamnade svensken även i ett slagsmål med Utahs Jack McBain , som gick segrande ur den uppgörelsen.

Landeskog har svarat för åtta mål och fem assist på 22 matcher den här säsongen. Med 13 poäng är han delad åtta i Colorados interna poängliga.

Colorado har trots förlusten en stark position i Central Division. Laget ligger på tredje plats med 27 poäng efter 22 spelade matcher.