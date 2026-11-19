Gabriel Landeskog tvingas betala 5 000 dollar i böter – närmare 51 000 svenska kronor – efter en incident i Colorado Avalanches match mot Utah Mammoth under natten.
NHL:s disciplinnämnd, Department of Player Safety, har utdömt böterna efter att den svenske forwarden vid upprepade tillfällen crosscheckat Utahs unge stjärna Logan Cooley i den första perioden.
Landeskog, 33, fick två tvåminutersutvisningar för crosschecking i samband med situationen. Det efterföljande numerära överläget resulterade dessutom i matchens avgörande mål, när Vincent Trocheck satte 2–1 för Utah.
Bötesbeloppet på 5 000 dollar är det högsta som kan delas ut enligt kollektivavtalet mellan NHL och spelarfacket NHLPA.
Även Avalanches forward Parker Kelly har straffats ekonomiskt efter matchen. Han får böta 3 500 dollar för en hög klubba mot Michael Carcone i den andra perioden.
Utah vann till slut mötet i Delta Center med 4–1. Liam O'Brien, Dmitrij Simasjev och Kevin Stenlund blev också målskyttar för hemmalaget, medan Kelly gjorde Colorados enda mål.
Gabriel Landeskog hamnade i slagsmål – och fick stryk
Matchen innehöll totalt 42 utvisningsminuter. Landeskog var den spelare som drog på sig flest, med nio minuter. I den andra perioden hamnade svensken även i ett slagsmål med Utahs Jack McBain, som gick segrande ur den uppgörelsen.
Landeskog har svarat för åtta mål och fem assist på 22 matcher den här säsongen. Med 13 poäng är han delad åtta i Colorados interna poängliga.
Colorado har trots förlusten en stark position i Central Division. Laget ligger på tredje plats med 27 poäng efter 22 spelade matcher.