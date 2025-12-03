Svårstoppade SDE fortsätter vinna – 6–2 mot HV71

SDE vann med 6–2 mot HV 71

SDE:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Mathea Fischer avgjorde för SDE

Det blev 6–2 (2–2, 3–0, 1–0) hemma mot HV71 på onsdagen och därmed också den femte raka segern i SDHL för SDE. Det innebär också att HV 71 åkte på tionde raka förlusten.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för SDE.

SDE–HV 71 – mål för mål

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

SDE reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ella Sköldebäck och Jessica Adolfsson.

I andra perioden var det SDE som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Mathea Fischer, Lisa Johansson och Kayleigh Hamers.

15.35 in i tredje perioden nätade SDE:s Gabrielle David på pass av Dominika Laskova och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Resultatet innebär att SDE ligger kvar på fjärde plats och HV 71 sist, på tionde plats i tabellen.

Fredag 5 december 19.00 möter SDE Frölunda HC hemma i Enebybergs Ishall medan HV 71 spelar borta mot Djurgården.

SDE–HV 71 6–2 (2–2, 3–0, 1–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 0–1 (8.41) Alva Johansson (Julia Nearis), 0–2 (14.47) Eimear Leacy (Evelyne Blais-Savoie), 1–2 (15.24) Ella Sköldebäck (Samantha Cogan, Kayleigh Hamers), 2–2 (16.46) Jessica Adolfsson (Tereza Pistekova, Dominika Laskova).

Andra perioden: 3–2 (22.36) Mathea Fischer (Samantha Cogan), 4–2 (25.00) Lisa Johansson (Tereza Pistekova), 5–2 (32.24) Kayleigh Hamers (Mathea Fischer).

Tredje perioden: 6–2 (55.35) Gabrielle David (Dominika Laskova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 5-0-0

HV 71: 0-2-3

Nästa match:

SDE: Frölunda HC, hemma, 5 december

HV 71: Djurgårdens IF, borta, 5 december