Guldmålvakten lämnar Frölunda

Stephanie Neatby blir inte kvar i Frölunda efter SM-guldet.

Stjärnmålvakten lämnar – tillsammans med Maja Beverin, Jennifer Carlsson och Sydney Brodt.

– Stephanie har betytt mycket för oss under de här åren, men nu väljer vi att gå skilda vägar, säger sportchefen Kim Martin Hasson.



Stephanie Neatby firar SM-guldet. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Hela vägen fram till det historiska SM-guldet bevisade sig Stephanie Neatby som en av SDHL:s bästa målvakter. 93,7 procent räddade puckar i grundserien blev 93,6 i slutspelet och plötsligt stod kanadensaren där med bucklan i handen.



Trots detta siffror, som var bäst av alla målvakters i slutspelet, meddelar nu Frölunda att parterna går skilda vägar.



– Stephanie är en profil som har betytt mycket för oss under de här åren, men nu väljer vi att gå skilda vägar. Vi vill verkligen tacka för allt Stephanie gjort för Frölunda, säger sportchefen Kim Martin Hasson på klubbens hemsida under onsdagen.



Den nu 26-årige burväktaren anslöt från Linköping 2022 och var därmed med på resan upp i SDHL och vidare till guldet. Nu återstår det att se om karriären fortsätter trots guldet.

Kan en civil karriär locka?

Tidigare har Neatby berättat att hon slitits mellan hockeyn och den civila karriären. Detta samtidigt som hon byggt vidare på sin college-utbildning på Princeton University, med en master i biologi på Göteborgs Universitet.



– Jag älskar Göteborg och jag älskar Frölunda, det känns som min familj här. Så jag vill stanna om de vill ha mig, sade hon nyligen till GP och fortsätter:

– Min kropp är okej, min hjärna är okej och jag är fortfarande hungrig. Jag älskar fortfarande hockey, så jag ser inga problem med att fortsätta.



För Frölundas del väntar nu en ny målvaktslösning.



– Vi har en dialog med en annan målvakt, säger Kim Martin Hasson.



Utöver Neatby lämnar även Maja Beverin, Jennifer Carlsson och Sydney Brodt Frölunda.