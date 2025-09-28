Stark sista period avgjorde för Luleå hemma mot SDE
- Luleå segrade – 2–1 mot SDE
- Inez Nygren avgjorde för Luleå
- Tredje raka segern för Luleå
En jämn match mellan hemmalaget Luleå och gästande SDE avgjordes först i tredje perioden. Där var Luleå starkare och vann matchen i SDHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).
Djurgården nästa för Luleå
Luleå startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.04 slog Akane Shiga till framspelad av Jaycee Magwood. Efter 16.40 i andra perioden slog Nova Åberg till, på pass av Gabrielle David och kvitterade för SDE. 13.21 in i tredje perioden slog Inez Nygren till framspelad av Nadia Mattivi och Linnea Johansson och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Det här var Luleås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SDE:s tredje uddamålsförlust.
Det här betyder att Luleå är kvar på fjärde plats och SDE stannar på tredje plats, i tabellen.
Luleå möter Djurgården i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. SDE möter samma dag Skellefteå AIK hemma.
Luleå–SDE 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
SDHL, Coop Norrbotten Arena
Första perioden: 1–0 (3.04) Akane Shiga (Jaycee Magwood).
Andra perioden: 1–1 (36.40) Nova Åberg (Gabrielle David).
Tredje perioden: 2–1 (53.21) Inez Nygren (Nadia Mattivi, Linnea Johansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå: 3-0-2
SDE: 3-1-1
Nästa match:
Luleå: Djurgårdens IF, borta, 3 oktober
SDE: Skellefteå AIK, hemma, 3 oktober
