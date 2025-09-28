Luleå segrade – 2–1 mot SDE

Inez Nygren avgjorde för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

En jämn match mellan hemmalaget Luleå och gästande SDE avgjordes först i tredje perioden. Där var Luleå starkare och vann matchen i SDHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Djurgården nästa för Luleå

Luleå startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.04 slog Akane Shiga till framspelad av Jaycee Magwood. Efter 16.40 i andra perioden slog Nova Åberg till, på pass av Gabrielle David och kvitterade för SDE. 13.21 in i tredje perioden slog Inez Nygren till framspelad av Nadia Mattivi och Linnea Johansson och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Luleås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SDE:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Luleå är kvar på fjärde plats och SDE stannar på tredje plats, i tabellen.

Luleå möter Djurgården i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. SDE möter samma dag Skellefteå AIK hemma.

Luleå–SDE 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (3.04) Akane Shiga (Jaycee Magwood).

Andra perioden: 1–1 (36.40) Nova Åberg (Gabrielle David).

Tredje perioden: 2–1 (53.21) Inez Nygren (Nadia Mattivi, Linnea Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

SDE: 3-1-1

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 3 oktober

SDE: Skellefteå AIK, hemma, 3 oktober