Frölunda HC vann med 2–0 mot Brynäs

Frölunda HC:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Jenna Goodwin med två mål för Frölunda HC

Två topplag möttes i SDHL på söndagen. Och det slutade med seger för Frölunda HC, som besegrade Brynäs hemma med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) i den seriefinalen.

Därmed har Frölunda HC vunnit åtta matcher i rad i SDHL.

Modo Hockey nästa för Frölunda HC

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 12.28 in i andra perioden som Frölunda HC tog ledningen genom Jenna Goodwin assisterad av Paula Bergström och Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med två sekunder kvar att spela ännu en gång genom Jenna Goodwin på pass av Felizia Wikner-Zienkiewicz och Paula Bergström. 2–0-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Frölunda HC Modo Hockey borta på lördag 4 oktober 13.00. Brynäs möter HV 71 fredag 3 oktober 18.00 hemma.

Frölunda HC–Brynäs 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Andra perioden: 1–0 (32.28) Jenna Goodwin (Paula Bergström, Felizia Wikner-Zienkiewicz).

Tredje perioden: 2–0 (59.58) Jenna Goodwin (Felizia Wikner-Zienkiewicz, Paula Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 5-0-0

Brynäs: 2-2-1

Nästa match:

Frölunda HC: Modo Hockey, borta, 4 oktober

Brynäs: HV71, hemma, 3 oktober