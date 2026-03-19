Så spelas SDHL-finalen mellan Frölunda och Brynäs – regler och spelschema

Frölunda jagar guld för andra året i rad – Brynäs jagar sitt första guld någonsin. Här är förutsättningarna och spelschemat inför SM-finalen mellan Frölunda och Brynäs.

Brynäs möter Frölunda i finalen av SDHL:s slutspel. Foto: Bildbyrån.

Hur funkar SM-finalen?

Finalen i SDHL spelas i en matchserie i bäst av fem matcher, där laget som först vinner tre matcher vinner SM-guldet 2026. Matchserien spelas enligt formatet hemma-hemma-borta-borta-hemma där det högst rankade laget från grundserien inleder hemma.

I det här fallet är det Frölunda, som vann grundserien. De slutade fyra poäng före Brynäs som slutade trea i SDHL:s grundserie.

Hur har lagens väg till final sett ut?

Frölunda vann SDHL:s grundserie på 82 poäng och mötte därför det lägst rankade laget, Färjestad, i kvartsfinal. Där hade Frölunda stora problem. Färjestad ledde matchserien med både 1-0 och 2-1 innan Frölunda lyckades vända och vinna med 3-2 i matcher.

I semifinalen besegrade Frölunda tabellfyran från grundserien, SDE, med 3-1 i matcher.

Brynäs slog ut sexan från grundserien, Skellefteå, med 3-1 i matcher i kvartsfinalen. De mötte sedan tabelltvåan Luleå i semifinalen, och vann där med 3-0 i matcher. Det innebar att Luleå missar SM-finalen för första gången sedan 2017.

Hur ser lagens historik ut?

Frölunda gick upp i SDHL så sent som 2023 och gör sitt tredje år i högstaligan. De slutade fyra och gick till semifinal under sin debutsäsong, och redan under sitt andra år i högstaligan vann man guld.

Brynäs har varit uppe i högstaligan varenda säsong sedan SDHL, då under namnet Riksserien, grundades 2008. De har också varit i sju SM-finaler – men förlorat samtliga. Brynäs förlorade finalerna 2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 och 2023. De två senaste åren har man åkt ut i semifinal.

Hur har det gått i de senaste SM-finalerna?

2025: Frölunda – Luleå 3-0 i matcher

2024: Luleå – MoDo 3-0 i matcher

2023: Luleå – Brynäs 3-0 i matcher

2022: Luleå – Brynäs 3-2 i matcher

2021: Luleå – Brynäs 3-0 i matcher

2020: Inget guld delades ut

2019: Luleå – Linköping 3-2 i matcher

2018: Luleå – Linköping 2-0 i matcher

2017: Djurgården – HV71 2-0 i matcher

Vilka har vunnit flest SM-guld?

Officiella svenska mästerskap i ishockey för damer har avgjorts varje år sedan starten 1988. Flest officiella SM-guld har Nacka HK med 9 SM-titlar – men de vann också tre titlar innan de officiella gulden började delas ut.

Nacka – Nio

Mälarhöjden/Bredäng & Luleå – sju

AIK – fyra

Segeltorp – tre

Farsta & Linköping – två

Djurgården, MoDo & Frölunda – ett

Spelschemat – hur spelas SM-finalen 2026?

Söndag 22 mars, 16:00 – Frölunda-Brynäs

Tisdag 24 mars, 19:00 – Frölunda-Brynäs

Fredag 27 mars, 18:00 – Brynäs-Frölunda

Söndag 29 mars, 18:00 – Brynäs-Frölunda

Onsdag 1 april, 19:00 – Frölunda – Brynäs