Så spelas SDHL-finalen mellan Frölunda och Brynäs – regler och spelschema
Frölunda jagar guld för andra året i rad – Brynäs jagar sitt första guld någonsin. Här är förutsättningarna och spelschemat inför SM-finalen mellan Frölunda och Brynäs.
Hur funkar SM-finalen?
Finalen i SDHL spelas i en matchserie i bäst av fem matcher, där laget som först vinner tre matcher vinner SM-guldet 2026. Matchserien spelas enligt formatet hemma-hemma-borta-borta-hemma där det högst rankade laget från grundserien inleder hemma.
I det här fallet är det Frölunda, som vann grundserien. De slutade fyra poäng före Brynäs som slutade trea i SDHL:s grundserie.
Hur har lagens väg till final sett ut?
Frölunda vann SDHL:s grundserie på 82 poäng och mötte därför det lägst rankade laget, Färjestad, i kvartsfinal. Där hade Frölunda stora problem. Färjestad ledde matchserien med både 1-0 och 2-1 innan Frölunda lyckades vända och vinna med 3-2 i matcher.
I semifinalen besegrade Frölunda tabellfyran från grundserien, SDE, med 3-1 i matcher.
Brynäs slog ut sexan från grundserien, Skellefteå, med 3-1 i matcher i kvartsfinalen. De mötte sedan tabelltvåan Luleå i semifinalen, och vann där med 3-0 i matcher. Det innebar att Luleå missar SM-finalen för första gången sedan 2017.
Hur ser lagens historik ut?
Frölunda gick upp i SDHL så sent som 2023 och gör sitt tredje år i högstaligan. De slutade fyra och gick till semifinal under sin debutsäsong, och redan under sitt andra år i högstaligan vann man guld.
Brynäs har varit uppe i högstaligan varenda säsong sedan SDHL, då under namnet Riksserien, grundades 2008. De har också varit i sju SM-finaler – men förlorat samtliga. Brynäs förlorade finalerna 2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 och 2023. De två senaste åren har man åkt ut i semifinal.
Hur har det gått i de senaste SM-finalerna?
2025: Frölunda – Luleå 3-0 i matcher
2024: Luleå – MoDo 3-0 i matcher
2023: Luleå – Brynäs 3-0 i matcher
2022: Luleå – Brynäs 3-2 i matcher
2021: Luleå – Brynäs 3-0 i matcher
2020: Inget guld delades ut
2019: Luleå – Linköping 3-2 i matcher
2018: Luleå – Linköping 2-0 i matcher
2017: Djurgården – HV71 2-0 i matcher
Vilka har vunnit flest SM-guld?
Officiella svenska mästerskap i ishockey för damer har avgjorts varje år sedan starten 1988. Flest officiella SM-guld har Nacka HK med 9 SM-titlar – men de vann också tre titlar innan de officiella gulden började delas ut.
Nacka – Nio
Mälarhöjden/Bredäng & Luleå – sju
AIK – fyra
Segeltorp – tre
Farsta & Linköping – två
Djurgården, MoDo & Frölunda – ett
Spelschemat – hur spelas SM-finalen 2026?
Söndag 22 mars, 16:00 – Frölunda-Brynäs
Tisdag 24 mars, 19:00 – Frölunda-Brynäs
Fredag 27 mars, 18:00 – Brynäs-Frölunda
Söndag 29 mars, 18:00 – Brynäs-Frölunda
Onsdag 1 april, 19:00 – Frölunda – Brynäs
