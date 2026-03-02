Skräll i rivalmötet – efter tabben: ”Riktig indianare”

Ettan mot åttan i grundserien.

Men det spelar ingen roll – för Färjestad tog hem första ronden i kvartsfinalen mot Frölunda.

– Den där passningen är en riktig indianare, säger kommentatorn Kenneth Andersson i SDHL:s sändning.

Julie Gough gjorde det matchavgörande målet. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Färjestad gick in i sin första slutspelsmatch någonsin i SDHL. Detta som en rejäl underdog mot Frölunda, som tog hem serien. Det var också nykomlingen från Karlstad som skulle ta första ronden.

Redan i den första perioden lade Färjestad grunden, med två mål från Karley Garcia och Madison Mashuga. Emellan de två målen hade Ebba Westerling hunnit kvittera till 1–1.

Misstaget blev kostsamt

Det var i den tredje perioden som Färjestad skulle slå spiken i kistan, efter en riktig bjudning från Frölunda. Efter en situation där man hade pucken under kontroll i egen zon, spelade man bort pucken. Enkelt kunde därefter Kelly Babstock spela fram Julie Gough till 3–1 för bortalaget.

– Den där passningen är en riktig indianare, säger Kenneth Andersson i SDHL:s sändning.

Men det skule bli drama mot slutet, då Frölunda bjöds på flera chanser i powerplay. Därmed skulle hemmalaget också reducera genom Emilia Vesa, med drygt tio minuter kvar att spela av matchen.

Samtidigt vann Luleå med 5–1 borta mot Djurgården och SDE slog MoDo med förkrossande 7–1. I den första kvartsfinalen för dagen slog Brynäs Skellefteå med 3–0.