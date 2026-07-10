Värvar NHL-backens syster: "Bra tvåvägsback"

Skellefteå värvar från college. Foto: Bildbyrån.

Efter tre säsonger i Merrimack College bytte Payten Evans förra säsongen till Mercyhyrst University i collegeligan NCAA. Där slog backen personligt poängrekord och gjorde 20 poäng (8+12) på 37 matcher.

Nu är 22-åringen klar för Skellefteå i SDHL. Kontraktet är skrivet på en säsong.

– Payten är en bra tvåvägsback som är trygg med pucken och hittar spel. Hon har en bra räckvidd och är inte rädd för att spela fysiskt. Hon kommer att passa väl in i vårt sätt att spela och vårt DNA – att alltid vilja bli bättre. Vi är väldigt glada att få Payten till oss, säger Ulrika Dahlgren, GM för Skellefteå AIK, till klubbens sajt .

"En fantastiskt möjlighet"

Payten Evans kommer från en riktig hockeyfamilj. Storebror Ryker Evans har spelat 176 NHL-matcher för Seattle Kraken och var 2025 med och spelade VM för Kanada.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Skellefteå AIK. Det känns som en fantastisk möjlighet att fortsätta utvecklas som spelare genom att spela utomlands och i en liga på hög nivå. Jag ser fram emot den fysiska hockeyn, att utmana mig själv mot några av de bästa spelarna och att göra allt jag kan för att bidra till lagets framgångar, säger Payten Evans om flyttem.