Skellefteå AIK nollade Färjestad – vann med 2–0

Seger för Skellefteå AIK med 2–0 mot Färjestad

Millie Rose Sirum avgjorde för Skellefteå AIK

Andra raka segern för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann på bortaplan mot Färjestad i SDHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Skellefteå AIK, 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Linköping nästa för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade mållös.

Millie Rose Sirum gjorde 1–0 till Skellefteå AIK 10.13 in i andra perioden framspelad av Jenna Pirttijärvi och Ellen Lövgren.

Jenna Pirttijärvi stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 50 sekunder kvar att spela på passning från Celine Tedenby. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Färjestad är kvar på åttonde plats och Skellefteå AIK stannar på sjätte plats, i serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Färjestad Luleå i Löfbergs Arena 12.00. Skellefteå AIK tar sig an Linköping borta 15.00.

Färjestad–Skellefteå AIK 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (30.13) Millie Rose Sirum (Jenna Pirttijärvi, Ellen Lövgren).

Tredje perioden: 0–2 (59.10) Jenna Pirttijärvi (Celine Tedenby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Luleå/MSSK, hemma, 30 november

Skellefteå AIK: Linköping HC, borta, 30 november