Sjunde raka för Brynäs

Brynäs IF Dam ångar på i SDHL. Måndagskvällens drabbning borta mot MoDo Hockey i Hägglunds Arena slutade med en klar 4–1-seger för Gävlelaget, efter ett avgörande ryck i den sista perioden.

Det var annars hemmalaget MoDo som spräckte nollan sent i den andra perioden när Mira Hallin satte 1–0. Glädjen blev dock kortvarig; endast tolv sekunder senare kvitterade Elin Svensson för Brynäs.

I den tredje perioden tog gästerna över helt. Elin Svensson satte sitt andra mål för kvällen till 2–1, innan Hanna Thuvik utökade i numerärt överläge. Wilma Sundin fastställde slutresultatet till 4–1 i fulltaligt spel. I Brynäs-målet storspelade Klara Peslarova och räddade 29 av 30 skott.

Segern gör att serieledande Brynäs stannar kvar i tabelltoppen, medan MoDo ligger kvar på sjunde plats i SDHL.

Matchfakta

MoDo Hockey – Brynäs IF 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

Första perioden: -

Andra perioden: 1–0 (38.43) Mira Hallin (Viivi Vainikka) 1–1 (39.58) Elin Svensson

Tredje perioden: 1–2 (44.24) Elin Svensson (Svea Nordqvist, Lovisa Engström) 1–3 (52.28) Hanna Thuvik (Wilma Sundin, Noora Tulus), PP1 1–4 (53.53) Wilma Sundin

Skott: 30–29 (9–11, 11–10, 10–9)

Utvisningar: MoDo: 3x2 min. Brynäs: 2x2 min.

Räddningsprocent: Tindra Holm (MoDo) 86,21% (25/29) – Klara Peslarova (BIF) 96,67% (29/30)

Publik: 221 (Hägglunds Arena)