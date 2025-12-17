Sju raka segrar för SDE – efter 5–3 mot Färjestad

SDE vann med 5–3 mot Färjestad

SDE:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Samantha Cogan matchvinnare för SDE

SDE och Färjestad har två helt olika formkurvor. SDE vann onsdagens möte i Löfbergs Arena och har därmed sju raka segrar i SDHL. Hemmalaget Färjestad däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 3–5 (1–1, 1–3, 1–1).

Det var SDE:s nionde raka seger mot Färjestad.

Färjestad nästa för SDE

SDE tog ledningen efter fyra minuters spel genom Mathea Fischer efter förarbete av Kayleigh Hamers.

1–1 kom efter 15.41 när Emma Murén slog till assisterad av Lauren Bellefontaine.

SDE stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

Färjestad reducerade dock till 2–4 genom Emelie Cordoba med 1.40 kvar att spela av perioden.

Efter 10.14 i tredje perioden reducerade Färjestads Kelly Babstock på nytt.

Gabrielle David stod för målet när SDE punkterade matchen med ett 3–5-mål med sju sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på åttonde plats och SDE på fjärde plats i tabellen.

Lagen möts igen i Enebybergs Ishall fredag 19 december 19.00.

Färjestad–SDE 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (4.37) Mathea Fischer (Kayleigh Hamers), 1–1 (15.41) Emma Murén (Lauren Bellefontaine).

Andra perioden: 1–2 (21.10) Alva Johnsson (Tereza Pistekova), 1–3 (28.59) Jessica Adolfsson (Dominika Laskova), 1–4 (37.32) Samantha Cogan (Gabrielle David), 2–4 (38.20) Emelie Cordoba (Vilma Nilsson).

Tredje perioden: 3–4 (50.14) Kelly Babstock, 3–5 (59.53) Gabrielle David.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 0-1-4

SDE: 5-0-0

Nästa match:

Färjestad: SDE HF, borta, 19 december 19.00

SDE: Färjestad BK, hemma, 19 december 19.00