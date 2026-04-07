Efter finalförlusten – sex spelare lämnar Frölunda

Frölunda gick förlorande ur finalmötet mot Brynäs i SDHL. Nu står det klart att sex spelare lämnar Göteborgslaget.

Efter Frölundas finalförlust mot Brynäs är klubben igång med lagbygget till den kommande säsongen. Nu meddelar föreningen att sex spelare lämnar. Dessa är Andrea Brändli, Melissa Jefferies, Jenna Goodwin, Maja Helge, Nellie Svensson och Edit Danielsson. De tre sistnämnda är klara för collage-spel i Nordamerika.

– De som skall till college har växt oerhört mycket som spelare och människor under sina år i Frölunda. Vi är stolta över att ha haft dem i föreningen och hoppas att våra vägar möts igen, säger sportchef Kim Martin Hasson till lagets hemsida.

Även för Brändli och Jefferies ser destinationen ut att bli Nordamerika. För deras del blir det i högsta serien PWHL. Vart Goodwin tar vägen återstår att se.

– Vi önskar dem lycka till och riktar ett stort tack till dem för deras insatser i föreningen, avslutar sportchefen på lagets hemsida.

För Frölundalaget drar den nya säsongen igång den 20 april.