SDE krossade Skellefteå på bortaplan

SDE vann med 5–1 mot Skellefteå AIK

SDE:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Samantha Cogan matchvinnare för SDE

SDE vann matchen på bortaplan mot Skellefteå AIK i SDHL på söndagen. 1–5 (0–1, 0–3, 1–1) slutade matchen.

Djurgården nästa för SDE

SDE tog ledningen efter 19 minuter genom Lisa Johansson efter förarbete från Jessica Adolfsson och Dominika Laskova.

SDE startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Samantha Cogan, Gabriela Jones och Lisa Johansson.

6.40 in i tredje perioden fick Aino Karppinen utdelning framspelad av Moa Viklund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Skellefteå AIK. Samantha Cogan stod för målet när SDE punkterade matchen med ett 1–5-mål med 32 sekunder kvar att spela.

I nästa match möter Skellefteå AIK Frölunda HC borta på fredag 16 januari 19.00. SDE möter Djurgården söndag 18 januari 16.00 borta.

Skellefteå AIK–SDE 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (19.03) Lisa Johansson (Jessica Adolfsson, Dominika Laskova).

Andra perioden: 0–2 (20.34) Samantha Cogan (Gabrielle David, Mathea Fischer), 0–3 (26.16) Gabriela Jones (Tereza Pistekova, Dominika Laskova), 0–4 (33.32) Lisa Johansson (Jessica Adolfsson, Gabriela Jones).

Tredje perioden: 1–4 (46.40) Aino Karppinen (Moa Viklund), 1–5 (59.28) Samantha Cogan.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 0-1-4

SDE: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Frölunda HC, borta, 16 januari 19.00

SDE: Djurgårdens IF, borta, 18 januari 16.00