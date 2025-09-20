Seger för Djurgården med 4–1 mot Färjestad

Djurgården-seger med 4–1 mot Färjestad

Emma Forsgren matchvinnare för Djurgården

Djurgården nu nionde, Färjestad på åttonde plats

Hemmalaget Djurgården tog hem de tre poängen efter seger mot Färjestad i SDHL. 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Djurgården–Färjestad – mål för mål

Djurgården tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Efter 10.09 i tredje perioden ökade Djurgården på till 3–0 genom Brette Pettet.

Färjestad reducerade dock till 3–1 genom Kaitlin Chan efter 11.32 av perioden.

Djurgården kunde dock avgöra till 4–1 med 6.03 kvar av matchen genom Kaitlin Jockims.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på åttonde plats. Djurgården är på nionde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 september. Då möter Djurgården Linköping på Hovet 16.00. Färjestad tar sig an SDE borta 14.00.

Djurgården–Färjestad 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (3.14) Madeline Posick (Alice Östensson, Brette Pettet), 2–0 (7.33) Emma Forsgren.

Tredje perioden: 3–0 (50.09) Brette Pettet (Barbora Bartakova), 3–1 (51.32) Kaitlin Chan (Julie Gough), 4–1 (53.57) Kaitlin Jockims (Linda Vocetkova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, hemma, 21 september

Färjestad: SDE HF, borta, 21 september