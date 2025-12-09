För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Lagen i SDHL har nu spelat mellan 23 och 26 matcher. Om tabellen håller på att sätta sig? Nja… I alla fall inte i botten. Att HV71 får så smått börja förbereda sig på kval, så är det. Sedan ser det ut som tre lag ytterligare får slåss för att undvika kval, Linköping, Färjestad och Djurgården. Vilka som slutar topp fyra börjar också utkristallisera sig och för många är det nog överraskande att inte MoDo finns med där. Hela tabellen hittar ni längre ner i artikeln.

Vi inleder med veckans junior. Med ett mål och en assist mot HV71 får Isabelle Leijonhielm utmärkelsen för andra gången.

Isabelle Leijonhielm.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Det har rört på sig hos en del av lagen. Om vi börjar med gårdagens nyhet hos Linköping. Åtta raka förluster blev droppen. Laget har nu halkat ner under kvalstrecket och med bara 13 omgångar kvar av grundserien väljer nu klubbledningen att agera. Huvudtränaren Jan Bylesjö får kliva av sitt uppdrag. 37-åringen gör sin tredje raka säsong i klubben men får nu alltså sparken. LHC väljer nu att flytta upp damjunior-tränaren Christopher Hamell som kommer att leda laget resten av säsongen.

Ryktet säger att Fredrik Glader ska in i Linköpings organisation framöver, men det är inget varken Sabina Eriksson eller Fredrik Glader själv vill kommentera.



– Jag tillhör Narvik och har fullt fokus på det vi håller på med, säger han till NSD.

HV71 har gjort klart med försvararen Julia Shaunessy från Boston University.



– Vi har sökt efter en spelare som kan addera både spelkvalitet och tyngd till vår trupp, och vi är väldigt glada över att ha hittat rätt i Julia. Hon kommer med värdefull erfarenhet från college-hockeyn och är en rejäl försvarsspelare som samtidigt är spelskicklig med pucken, säger Alexander Hanning till klubbens hemsida.



Julia Shaunessy ansluter till HV71 i slutet på december och är spelklar redan till damlagets match mot Frölunda den 29 december.



– Hennes blick för isen och förmåga att sätta laget i goda lägen gör att vi tror att hon kommer anpassa sig till spelet på våra större rinkar på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot att välkomna henne till HV71 och se henne dra på sig vår tröja, säger Alexander Hanning.

I en publikt svag vecka lyfter vi fram Skellefteås möte med mot Färjestad som veckans bästa. 522 åskådare kom till Skellefteå Kraft Arena för att följa matchen som vanns av hemmalaget med 2-0.

Torontos svenskduo i PWHL fick sparsamt med speltid i sista matchen innan landslagsuppehållet. Anna Kjellbin noterades för 7.36 minuter medan Sara Hjalmarsson bara fick 5.40 i istid. Däremot tycks Maja Nylén-Persson har ett fortsatt stort förtroende i New York Sirens. I förlustmatchen mot Vancouver spelade hon drygt 21 minuter.

Värt också att notera från andra sidan Atlanten är att Ohio States Hilda Svensson ligger femma i hela NCAA:s poängligan med tolv mål och totalt 33 poäng på 18 matcher. Näst bästa svenska är Josefin Bouveng, University of Minnesota, med tio mål och totalt 24 poäng på 18 matcher. Stora överraskningen bland svenska spelarna i NCAA är annars Julia Perjus i Mercyhurst University som svarat för tio mpl och totalt 21 poäng på 22 matcher.

Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

En av ligans absoluta toppmålvakter är Quinnipiacs Felicia Frank som har 94.4 i räddningsprocent efter 20 spelade matcher. Med det ligger hon tre i målvaktsligan.

Tabellen

Poängligan

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Petra Nieminen Luleå/MSSK 17 18 15 33 2. Elisa Holopainen Frölunda HC 25 20 10 30 3. Samantha Cogan SDE HF 23 11 19 30 4. Viivi Vainikka Brynäs IF 23 8 22 30 5. Gabrielle David SDE HF 25 13 16 29

Poängligan backar

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Nadia Mattivi Luleå/MSSK 18 5 15 20 2. Jenni Hiirikoski Luleå/MSSK 25 4 16 20 3. Dominika Laskova SDE HF 24 5 12 17 4. Sara Cajanova Brynäs IF 23 2 14 16 5. Kayleigh Hamers SDE HF 26 2 13 15

Utvisningsligan

Spelare Lag Matcher PIM 1. Sarah Bujold Luleå/MSSK 23 68 2. Ella Sköldebäck SDE HF 24 49 3. Alva Solberg HV71 24 43 4. Julie Gough Färjestad BK 22 41 5. Nadia Mattivi Luleå/MSSK 18 39

Målvaktsligan

Spelare Lag Matcher SVS% 1. Andrea Brändli Frölunda HC 15 94,42% 2. Ebba Svensson Träff Linköping HC 21 93,90% 3. Emma Söderberg SDE HF 12 93,67% 4. Ena Nyström Brynäs IF 13 93,50% 5. Tindra Holm MoDo Hockey 16 92,84%

Veckns All-Star Team

Målvakt: Sara Grahn, Luleå/MSSK (2).

Backar: Jenni Hiirikoski, Luleå/MSSK (5) – Charlotte Akervik, Djurgården (1).

Forwards: Petra Nieminen, Luleå/MSSK (4) – Sofie Lundin, Frölunda (2) – Samatha Cogan, SDE (2).

Veckans SDHL-lag.

Foto: Ronnie Rönnkvist, PWHL, Bildbyrån

