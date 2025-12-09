SDHL-veckan: HV71 kan förbereda sig på kval
För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.
Lagen i SDHL har nu spelat mellan 23 och 26 matcher. Om tabellen håller på att sätta sig? Nja… I alla fall inte i botten. Att HV71 får så smått börja förbereda sig på kval, så är det. Sedan ser det ut som tre lag ytterligare får slåss för att undvika kval, Linköping, Färjestad och Djurgården. Vilka som slutar topp fyra börjar också utkristallisera sig och för många är det nog överraskande att inte MoDo finns med där. Hela tabellen hittar ni längre ner i artikeln.
- Vi inleder med veckans junior. Med ett mål och en assist mot HV71 får Isabelle Leijonhielm utmärkelsen för andra gången.
- Det har rört på sig hos en del av lagen. Om vi börjar med gårdagens nyhet hos Linköping. Åtta raka förluster blev droppen. Laget har nu halkat ner under kvalstrecket och med bara 13 omgångar kvar av grundserien väljer nu klubbledningen att agera. Huvudtränaren Jan Bylesjö får kliva av sitt uppdrag. 37-åringen gör sin tredje raka säsong i klubben men får nu alltså sparken. LHC väljer nu att flytta upp damjunior-tränaren Christopher Hamell som kommer att leda laget resten av säsongen.
- Ryktet säger att Fredrik Glader ska in i Linköpings organisation framöver, men det är inget varken Sabina Eriksson eller Fredrik Glader själv vill kommentera.
– Jag tillhör Narvik och har fullt fokus på det vi håller på med, säger han till NSD.
- HV71 har gjort klart med försvararen Julia Shaunessy från Boston University.
– Vi har sökt efter en spelare som kan addera både spelkvalitet och tyngd till vår trupp, och vi är väldigt glada över att ha hittat rätt i Julia. Hon kommer med värdefull erfarenhet från college-hockeyn och är en rejäl försvarsspelare som samtidigt är spelskicklig med pucken, säger Alexander Hanning till klubbens hemsida.
Julia Shaunessy ansluter till HV71 i slutet på december och är spelklar redan till damlagets match mot Frölunda den 29 december.
– Hennes blick för isen och förmåga att sätta laget i goda lägen gör att vi tror att hon kommer anpassa sig till spelet på våra större rinkar på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot att välkomna henne till HV71 och se henne dra på sig vår tröja, säger Alexander Hanning.
- I en publikt svag vecka lyfter vi fram Skellefteås möte med mot Färjestad som veckans bästa. 522 åskådare kom till Skellefteå Kraft Arena för att följa matchen som vanns av hemmalaget med 2-0.
- Torontos svenskduo i PWHL fick sparsamt med speltid i sista matchen innan landslagsuppehållet. Anna Kjellbin noterades för 7.36 minuter medan Sara Hjalmarsson bara fick 5.40 i istid. Däremot tycks Maja Nylén-Persson har ett fortsatt stort förtroende i New York Sirens. I förlustmatchen mot Vancouver spelade hon drygt 21 minuter.
- Värt också att notera från andra sidan Atlanten är att Ohio States Hilda Svensson ligger femma i hela NCAA:s poängligan med tolv mål och totalt 33 poäng på 18 matcher. Näst bästa svenska är Josefin Bouveng, University of Minnesota, med tio mål och totalt 24 poäng på 18 matcher. Stora överraskningen bland svenska spelarna i NCAA är annars Julia Perjus i Mercyhurst University som svarat för tio mpl och totalt 21 poäng på 22 matcher.
- En av ligans absoluta toppmålvakter är Quinnipiacs Felicia Frank som har 94.4 i räddningsprocent efter 20 spelade matcher. Med det ligger hon tre i målvaktsligan.
Tabellen
Poängligan
|Spelare
|Lag
|Matcher
|Mål
|Assist
|Poäng
|1. Petra Nieminen
|Luleå/MSSK
|17
|18
|15
|33
|2. Elisa Holopainen
|Frölunda HC
|25
|20
|10
|30
|3. Samantha Cogan
|SDE HF
|23
|11
|19
|30
|4. Viivi Vainikka
|Brynäs IF
|23
|8
|22
|30
|5. Gabrielle David
|SDE HF
|25
|13
|16
|29
Poängligan backar
|Spelare
|Lag
|Matcher
|Mål
|Assist
|Poäng
|1. Nadia Mattivi
|Luleå/MSSK
|18
|5
|15
|20
|2. Jenni Hiirikoski
|Luleå/MSSK
|25
|4
|16
|20
|3. Dominika Laskova
|SDE HF
|24
|5
|12
|17
|4. Sara Cajanova
|Brynäs IF
|23
|2
|14
|16
|5. Kayleigh Hamers
|SDE HF
|26
|2
|13
|15
Utvisningsligan
|Spelare
|Lag
|Matcher
|PIM
|1. Sarah Bujold
|Luleå/MSSK
|23
|68
|2. Ella Sköldebäck
|SDE HF
|24
|49
|3. Alva Solberg
|HV71
|24
|43
|4. Julie Gough
|Färjestad BK
|22
|41
|5. Nadia Mattivi
|Luleå/MSSK
|18
|39
Målvaktsligan
|Spelare
|Lag
|Matcher
|SVS%
|1. Andrea Brändli
|Frölunda HC
|15
|94,42%
|2. Ebba Svensson Träff
|Linköping HC
|21
|93,90%
|3. Emma Söderberg
|SDE HF
|12
|93,67%
|4. Ena Nyström
|Brynäs IF
|13
|93,50%
|5. Tindra Holm
|MoDo Hockey
|16
|92,84%
Veckns All-Star Team
Målvakt: Sara Grahn, Luleå/MSSK (2).
Backar: Jenni Hiirikoski, Luleå/MSSK (5) – Charlotte Akervik, Djurgården (1).
Forwards: Petra Nieminen, Luleå/MSSK (4) – Sofie Lundin, Frölunda (2) – Samatha Cogan, SDE (2).
