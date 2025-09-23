SDHL-veckan: Mäktiga milstolpen: ”Speciellt”

För Hockeysverige.se’s plus-läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Det händer saker i SDHL som hela tiden gör ligan intressantare och intressantare. Färjestads ras under veckan med två förluster varav den ena med hela 7-1 sticker såklart. Men också Tindra Holms succé comeback i MoDo. 5-2 mot Luleå och 2-1 mot Skellefteå. Sex poäng in på kontot.